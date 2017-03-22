EBU не известили о запрете на въезд в Киев Самойловой - источник

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Европейский вещательный союз (EBU) не располагает официальным уведомлением Украины о запрете во въезде в страну участнице Евровидения от России Юлии Самойловой.

Россию на конкурсе Евровидение-2017 должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". В среду Служба безопасности Украины запретила въезд Самойловой в Украину на три года.

"ЕBU не располагает официальным подтверждением о запрете во въезде в Украину Самойловой", — заявил РИА Новости источник в ЕBU.

Ранее в союзе сообщили РИА Новости, что там ожидают принятия решения, чтобы каждая делегация смогла приехать в Украину для участия в конкурсе.

"ЕВС полностью понимает и уважает законы Украины, и этот вопрос должен решаться властями, с которыми у нас был хороший диалог с июня", — заявил собеседник агентства.

В комментарии также говорится, что "предыдущие заверения украинских властей о том, что согласно духу мероприятия, все, кто пожелает принять участие в Евровидении и не представляет угрозы, будут свободны сделать это и их безопасность будет гарантирована".

Ранее глава МИД Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе. Россиянка посещала Крым в 2015 году, не получив разрешения, на необходимости которого настаивает украинская сторона; Служба безопасности Украины ведет по этому факту проверку. При этом исполнительный супервизор "Евровидения" Йон Ула Санд заявил, что со стороны Европейского вещательного союза нет никаких возражений к российской делегации.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале.