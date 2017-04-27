Навстречу Евровидению: в Киеве положили асфальт в обход припаркованного Mercedes

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники дорожных служб не смогли заасфальтировать небольшой участок дороги возле Международного выставочного центра (МВЦ) на Левобережной в Киеве из-за припаркованного Mercedes.

Соответствующие кадры размещены на странице "ДТП и ЧП. Киев" в соцсети "ВКонтакте".

Читайте также: Евровидение-2017. Безопасность будет как в… концлагере, считает эксперт

Ремонт проводится к песенному конкурсу Евровидение, который пройдет в столице в мае.

vk.com/kyiv_today Ремонт дорог возле МВЦ в Киеве с "островком" для Mercedes

"МВЦ на Левобережной, да-да тот самый. Ну, вы поняли по фото, как делают ремонт дороги. Это треш. Учитывая количество миллионов, выделенных на Евровидение… Интересно, до зимы доживет этот асфальт?! Ну, и герой парковки, и герои дорожной службы… Слов нет", — говорится в описании к фотографиям.

При этом на самой иномарке дорожники оставили сообщение с просьбой перепарковать автомобиль.

Один из интернет-пользователей Denis Sakov возмутился, что сотрудники не воспользовались эвакуатором. Его также поддержал Alexey Sotnikov.

Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

Ранее директор департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова заявила, что сцена конкурса в Международном выставочном центре готова на 100%, на ней уже начались репетиции.