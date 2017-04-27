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    Навстречу Евровидению: в Киеве положили асфальт в обход припаркованного Mercedes

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    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев (630)

    (обновлено: )116790
    Ремонт проводится возле Международного выставочного центра к песенному конкурсу Евровидение. Пользователей социальных сетей возмутил факт, что дорожники не воспользовались эвакуатором, чтобы переставить иномарку.
    Ремонт дорог возле МВЦ в Киеве с островком для Mercedes
    vk.com/kyiv_today

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники дорожных служб не смогли заасфальтировать небольшой участок дороги возле Международного выставочного центра (МВЦ) на Левобережной в Киеве из-за припаркованного Mercedes.

    Соответствующие кадры размещены на странице "ДТП и ЧП. Киев" в соцсети "ВКонтакте".

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    Ремонт проводится к песенному конкурсу Евровидение, который пройдет в столице в мае. 

    vk.com/kyiv_today
    Ремонт дорог возле МВЦ в Киеве с "островком" для Mercedes

    "МВЦ на Левобережной, да-да тот самый. Ну, вы поняли по фото, как делают ремонт дороги. Это треш. Учитывая количество миллионов, выделенных на Евровидение… Интересно, до зимы доживет этот асфальт?! Ну, и герой парковки, и герои дорожной службы… Слов нет", — говорится в описании к фотографиям. 

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    РИА Новости Украина
    Изоляция Крещатика. Киев готовится принять Евровидение

    При этом на самой иномарке дорожники оставили сообщение с просьбой перепарковать автомобиль.

    Один из интернет-пользователей Denis Sakov возмутился, что сотрудники не воспользовались эвакуатором. Его также поддержал Alexey Sotnikov.

    Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

    Ранее директор департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова заявила, что сцена конкурса в Международном выставочном центре готова на 100%, на ней уже начались репетиции.

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