Инфраструктура Киева не готова к проведению Евровидения - Чилачава

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Во время проведения песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве изменят движение на некоторых улицах. И это будет касаться не только транспорта, но и пешеходов.

Почти на три недели перекрыт Крещатик, где с 4 по 14 мая будет Eurovision Village.

В дни конкурса работа городского транспорта будет продлена. Между гостиницами, где проживают официальные делегации, и всеми локациями будут курсировать специальные автобусы.

Также впервые для Киева с Почтовой площади запустят речной трамвай на Левый берег.

Насколько целесообразно почти на месяц перекрывать главную улицу столицы, прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" автоэксперт, автор и ведущий программы "2 лошадиные силы" Рауль Чилачава.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви ставитесь до рішення перекрити Хрещатик на три тижні?

— Якщо все добре буде організовано, ми говоримо про те, що найбільше перекриття у нас планується на вихідні дні. Кияни, я думаю, будуть відпочивати за містом, а гості столиці якраз будуть відпочивати на Євробаченні, це така досить видатна подія для Києва, це заробіток для Києва, це додаткова туристична привабливість для Києва. І думаю, що кияни повинні поставитися до цього з розумінням, тому що це, по-перше, багатьом киянам може принести роботу і гроші. Вже не кажучи про розваги.

Чи спричинить це незручності для автомобілістів? Зросте кількість заторів? УНИАН Фотолента. В Киеве установили логотип Евровидения

— Кількість заторів зросте обов'язково, тому що у нас взагалі величезні проблеми з цим, нема ніякого порядку, нема ніякого узгодженого плану міста, як місто повинно розвиватися і як ми будемо боротися з заторами. І я добре знаю позицію нашого мера, який каже, що затори побороти не можна. І я завжди цьому дивуюсь, він якраз людина, яка була в багатьох країнах світу і має добре розуміти, що з пробками сучасне місто може абсолютно легко боротися і принаймні намагатися це робити. А якщо не виходить, то треба робити якісний транспорт. От і все.

Наскільки Хрещатик важливий для вільного руху столиці?

— В такому завантаженому місті як Київ, яке за інфраструктурою десь з 70-их років, практично будь-яка вулиця є важливою, тому що щось перекрили і далі нікуди проїхати не можна. Хоча звичайно Хрещатик, як пішохідна вулиця, виглядає дуже зрозуміло і привабливо. Але для того, щоб це зробити, треба було під землею пропустити рух, але ми там збудували супермаркети, тепер у нас проблема не лише з дорогою, але і з парковкою. І весь час ми повертаємося до теми генплану — хто-небудь нам взагалі розповість, як це все буде виглядати, повинно виглядати і куди ми рухаємося. А що стосується людей, які готові, не готові, завжди активна меншість диктує пасивній більшості. І якщо людина каже: я не готовий терпіти — людина бере плакат, йде під мерію і каже: ви мене задовбали, я буду тут стояти, поки ви не зробите Хрещатик автомобільним, от і все.

Якщо говорити про європейських досвід. Як там виходять із таких ситуацій?

— Річ в тому, що для європейських столиць прийняти Євробачення нема ніяких проблем, їм навіть не треба готуватися, тому що місто завжди готове до таких подій. І там такого рівня події відбуваються ледь не кожного місяця. Для того, щоб аеропорту CDG в Парижі прийняти чергову якусь делегацію, не треба нічого робити, треба приїхати і зустріти гостей. А у нас є така проблема: щоби зустріти гостей, треба ще дорогу збудувати. А потім щось зробити в терміналі. А потім Співоче поле і так далі. Ми просто інфраструктурно не готові і чесно кажучи, мені абсолютно не подобається, що в черговий раз Євробачення проводиться в Києві. Треба було все-таки, щоби це проводилося в іншому місті, яке б отримало справжні гроші і покращило свою інфраструктуру, а не Київ, де, я певен, ці гроші знову частково попиляли.

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Ранее исполнительный продюсер Евровидения-2017 Виктория Романова в эфире "ГС" сообщила о том, как проходит подготовка к конкурсу, какие мероприятия планируются в ближайшее время, и достаточно ли средств выделяет государство.