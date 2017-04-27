К Евровидению создана карта дружественных мест для ЛГБТ-гостей

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Общественная организация "КиевПрайд" в преддверии песенного конкурса Евровидение разработала карту дружественных мест Киева для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"КиевПрайд" подготовил карту дружественных мест для лесбиянок, геев, бисексуальных, трансгендерных и интерсексуальных людей. Это, в частности, рестораны, кафе, магазины и клубы Киева, который принимает в этом году международный песенный конкурс", — говорится на сайте организации.

Доступны онлайн-форма (см. ниже) и оффлайн-версия (см. ссылку).

Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Ранее директор департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова заявила, что сцена конкурса в Международном выставочном центре готова на 100%, на ней уже начались репетиции.

Накануне пользователи соцсетей активно обсуждали "радужную" Арку Дружбы народов в Киеве. Инсталляция подготовлена к Евровидению, прежний вид вернут после песенного конкурса.

Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на Марше равенства в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 милиционеров и несколько участников акции.

Читайте также: За что боролись… Эксперты об итогах марша ЛГБТ

В прошлом году Марш равенства состоялся 12 июня. Весь маршрут был пройден под усиленной охраной полиции и без столкновений. В этом году он пройдет в середине июня.