Бетонная дамба перекрыла воду в Крым - СМИ

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. На границе с Крымом на Северо-Крымском канале сооружена стационарная бетонная дамба, которая перекрыла воду на полуостров, передает ТСН.
По данным СМИ, сэкономленная вода из Каховского водохранилища должна орошать земли юга Херсонской области — это позволит выращивать рис и пшеницу.
Дамбу возвели за год и потратили на нее 35 млн грн. Сооружение надежно перекрывает течение канала, не пуская воду в Крым.
Между тем, работы по обустройству новой дамбы будут продолжаться.
"Первый этап завершен. Продолжение – это создание инфраструктуры. Лебедки, дежурные помещения, охрана", — пояснил главный инженер управления Северо-Крымского канала Владимир Оберемок.
Новая дамба имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть.
Напомним, на днях военнослужащие вооруженных сил Украины провели учения с преодолением водных преград в Николаевской области и Херсонской области, которая граничит с Крымом.