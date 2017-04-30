Бетонная дамба перекрыла воду в Крым - СМИ

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. На границе с Крымом на Северо-Крымском канале сооружена стационарная бетонная дамба, которая перекрыла воду на полуостров, передает ТСН.

По данным СМИ, сэкономленная вода из Каховского водохранилища должна орошать земли юга Херсонской области — это позволит выращивать рис и пшеницу.

Дамбу возвели за год и потратили на нее 35 млн грн. Сооружение надежно перекрывает течение канала, не пуская воду в Крым.

Между тем, работы по обустройству новой дамбы будут продолжаться.

"Первый этап завершен. Продолжение – это создание инфраструктуры. Лебедки, дежурные помещения, охрана", — пояснил главный инженер управления Северо-Крымского канала Владимир Оберемок.

Новая дамба имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть.

Напомним, на днях военнослужащие вооруженных сил Украины провели учения с преодолением водных преград в Николаевской области и Херсонской области, которая граничит с Крымом.