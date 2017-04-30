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    Общество

    Бетонная дамба перекрыла воду в Крым - СМИ

    (обновлено: )45327
    Дамбу возвели за год и потратили на нее 35 млн грн. Сооружение надежно перекрывает течение канала, не пуская воду в Крым. Однако дамба имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть.
    Бетонная дамба перекрыла воду в Крым
    Кадр из видео канала ТСН на Youtube

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. На границе с Крымом на Северо-Крымском канале сооружена стационарная бетонная дамба, которая перекрыла воду на полуостров, передает ТСН.

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    По данным СМИ, сэкономленная вода из Каховского водохранилища должна орошать земли юга Херсонской области — это позволит выращивать рис и пшеницу. 

    Дамбу возвели за год и потратили на нее 35 млн грн. Сооружение надежно перекрывает течение канала, не пуская воду в Крым. 

    Между тем, работы по обустройству новой дамбы будут продолжаться. 

    "Первый этап завершен. Продолжение – это создание инфраструктуры. Лебедки, дежурные помещения, охрана", — пояснил главный инженер управления Северо-Крымского канала Владимир Оберемок. 

    Новая дамба имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. 

    Напомним, на днях военнослужащие вооруженных сил Украины провели учения с преодолением водных преград в Николаевской области и Херсонской области, которая граничит с Крымом.

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