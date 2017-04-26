Очередные итоги мусорной катастрофы Львова

РИА Новости Украина

Львовская мэрия вместе с представителями ЛОГА и Львовского облсовета подписала 21 апреля меморандум с мэрами 19 городов Львовщины о долгосрочном сотрудничестве, который предусматривает утилизацию львовского мусора в течение двух лет на полигонах ТБО в пределах Львовской области, пишет издание Поступ.

Стоимость сделки в течение двух лет оценивается в 200 млн грн, из которых 140 млн грн выделит Львовский горсовет, а еще 60 млн грн – Львовский областной совет.

Эти средства будут направлены на благоустройство и рекультивацию свалок, принимающих отходы из Львова, а также на развитие инфраструктуры и социально-экономических объектов на территориях городов, мэры которых подписали этот меморандум. Это 19 городов Львовщины – Броды, Буск, Борислав, Белз, Великие Мосты, Дрогобыч, Жидачев, Золочев, Николаев, Мостиска, Новояворовск, Перемышляны, Рава-Русская, Радехов, Самбор, Сокаль, Стрый, Старый Самбор и Червоноград.

В общем полигоны ТБО на территории области смогут принимать ежедневно 580 тонн мусора. По данным львовской мэрии, ежедневно Львов производит 500-600 тонн мусора.

Как говорится в тексте меморандума, Львовский горсовет заключит договоры с органами местного самоуправления и предприятиями, которые обслуживают полигоны ТБО, сроком на 24 месяца. В свою очередь органы местного самоуправления должны разработать отдельные тарифы для захоронения мусора из Львова.

"Сейчас стоит глобальная задача за два года упорядочить ситуацию с полигонами во Львовской области. Надеемся, что за это время на территории области будет построено мусороперерабатывающее предприятие", – сказал первый заместитель председателя Львовского облсовета Андрей Белоус.

По словам мэра Львова Андрея Садового, когда Львов построит мусороперерабатывающий завод, там будут перерабатывать отходы не только из Львова, но и из других городов области, которые помогают Львову с вывозом мусора.

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Подписанный утром 21 апреля меморандум, предусматривающий утилизацию львовского мусора в течение двух лет на полигонах ТБО в пределах Львовской области, позволит снять мусорную блокаду с Львова. Об этом в своем обращении рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

"В эту пятницу, 21 апреля, был подписан меморандум, который предусматривает прекращение мусорной блокады Львова. Почти год город жил в условиях жесткого давления и препятствования в вывозе мусора. Почти год мы получали больше предложений о помощи от международных структур, чем от украинской государственной власти. Сегодняшний документ необходимо будет перевести из декларативного характера в конкретные соглашения, но я надеюсь, что такое позорное явление, как блокада Львова, будет окончательно прекращено. Тем более, что гарантами разблокирования города выступили руководители области, а именно подписание состоялось в присутствии вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона", – сказал Андрей Садовый.

Он отметил, что меморандум предусматривает открытие свалок Львовской области для системного вывоза ТБО из Львова.

"Мы взамен поможем финансово в решении экологических проблем в тех городах, которые подпишут с нами соглашения. В местном бюджете на это предусмотрено ориентировочно 70 млн грн", – подчеркнул мэр.

Кроме того, Садовый напомнил, что мэрия Львова продолжает работать с французской компанией Egis над двумя важными проектами.

Первый проект – рекультивация полигона в Грибовичах.

"Эксперты уже на следующей неделе смогут представить обновленный проект первого этапа стабилизации полигона на усмотрение львовских специалистов и местной общины. Как только проект пройдет согласование всех соответствующих инстанций, мы сможем немедленно приступить к его реализации", – отметил Садовый.

Второй проект – проектирование современного завода по глубокой переработке ТБО.

"Сейчас проходит анализ всех возможных мест расположения такого завода. Я надеюсь, что уже к концу месяца мы сможем услышать результаты такого анализа и объявим его для общественности. После чего начнется разработка технической документации для нового предприятия", – добавил мэр Львова.

Андрей Садовый также поблагодарил львовян за понимание и поддержку во время мусорного кризиса.

"Мы вряд ли добились бы снятия блокады, если бы не твердая позиция общества и многих неравнодушных людей в Украине и мире", — сказал он.

Накануне подписания меморандума каждый город, который согласился принять отходы из Львова, определил, на что и сколько денег они хотят получить. В частности, как пояснил мэр Дрогобыча Тарас Кучма, Дрогобыч хочет получить 30 млн грн на рекультивацию свалки и еще 7 млн грн на приобретение экскаваторов и бульдозеров для работ на полигоне.

"Из-за сопротивление населения мы обещали, что не будем принимать ни одной машины мусора из Львова. Однако к нам начали завозить мусор нелегально, без наших разрешений. Мусор тогда был не только из Львова, но и из Городка, Жовквы и других населенных пунктов. Если мусор из Городка и Жовквы крестьяне еще как-то прощали, то если ловили грузовики из Львова, то говорили, что такое недопустимо. Я понимаю, почему так было. Повсюду платились огромные деньги: Днепру, Николаеву… По телевидению все озвучивали, а наши ничего не получали. Село поднялось, потому что если их уже загаживают, они хотели что-то иметь", – говорит мэр Дрогобыча.

По словам Кучмы, он пообещал жителям, что будет вести переговоры с властями Львова о возможности рекультивации местной свалки и только в таком случае Дрогобыч согласится принять отходы из Львова. Согласно меморандуму, на рекультивацию и технику для Дрогобычской свалки выделят 37,3 млн грн.

Такого мнения придерживается и мэр Новояворовска Василий Муравель, который отметил, что без помощи маленькие города не смогут решить проблемы местных полигонов. К слову, ежедневно Новояворовск будет принимать 80 тонн мусора из Львова. За это, кроме платы за захоронение мусора на полигоне, Новояворовск получит 11,6 млн грн и проведет реконструкцию канализационной насосной станции, откорректирует проект полигона, купит автомобиль для сбора ТБО и др.

Как отметил председатель ЛОГА Олег Синютка на брифинге 21 апреля, для соблюдения условий меморандума будет создан общественный наблюдательный совет, куда войдут активисты из разных городов Львовщины.

По словам мэра Червонограда Андрея Заливского, в городе провели исследование, сколько людей приезжает во Львов ежедневно на работу и учебу и, соответственно, может оставлять свой мусор во Львове.

"Мы провели анализ, за последние четыре года во Львов поступил учиться 931 студент, еще 100 человек поступило во Львов на лечение. Ежедневно во Львов курсирует также 90 автобусов, которые перевозят около тысячи человек. Мы увидели, насколько велика миграция из нашего города во Львов и согласились принять отходы. Однако тех объемов, которые может принять Червоноград, недостаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности Львова", – говорит Андрей Заливский.

Червоноград будет ежедневно принимать 40 тонн львовского мусора. В меморандуме указано, что Червоноград получит 15 млн грн, из которых 5 млн потратят на рекультивацию, 6 – на приобретение сортировочной линии, а еще 4 млн – на развитие города.

Больше всего денег получит Дрогобыч (37,3 млн грн), Золочев (30 млн грн) и Николаев (27,4 млн грн). В частности, в Золочеве планируют построить новый полигон ТБО, в Николаеве установят веса, мусоросортировочную линию и видеонаблюдение на полигоне, а также разработают новые карты захоронения ТБО. Добавим, что суммы, которые необходимы городам для развития, определяли руководители областных городов.

На основе меморандума Львовский городской совет заключит договоры с органами местного самоуправления и предприятиями, которые обслуживают свалки, сроком на 24 месяца по захоронению отходов из Львова.

Напомним, что проблема с вывозом мусора из Львова актуальна в течение 11 месяцев, после пожара на Грибовичской свалке. Полигоны Львовской и других областей страны отказывались принимать мусор из Львова, по словам Садового, из-за политического давления.

Львовская ОГА уже дважды проводила заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по результатам которых принимали решение разово помочь Львову с вывозом мусора. Однако, мусор продолжал накапливаться, а вывозить его было некуда, поэтому критическая ситуация с вывозом мусора снова повторялась.

Добавим, что из-за критической ситуации с вывозом мусора главные врачи Львова, предприниматели и церковные иерархи делали коллективные обращения к руководству государства и просили помочь решить проблему с вывозом мусора. Также народные депутаты дважды проводили совместные заседания с городскими властями Львова, области и мэрами городов Львовщины.

Между тем стало известно, что мэр Бродов Анатолий Белей отказался подписывать меморандум о сотрудничестве в вопросе утилизации львовского мусора, заключенный в ЛОГА с мэрами районных центров Львовской области. Об этом Андрей Белей заявил, комментируя появление Брод в списке городов, на свалки которых будут вывозить мусор из Львова и нескольких районов Львовщины, которые ранее пользовались Грибовицкой свалкой.

"Несмотря на уговоры подписать меморандум о приеме львовского мусора, который подписан 21 апреля в Львовской ОГА, я отказался это делать и не подписал этот меморандум, — заявил Андрей Белей в комментарии ИА ZIK. — Я знаю позицию общественных активистов нашего города, я знаю позицию депутатов Бродовского городского совета – они на это никогда не согласятся, а я, имея делегированные полномочия от городской общины, не могу пойти вопреки их воле".

По материалам ZAXID.NET