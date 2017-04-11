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    Фотоленты

    Прогулка по Львову, утопающему в мусоре

    Тема:

    Операция "утилизация". Гастроли львовского мусора по стране (267)

    36120
    Мусор на улицах Львова
    Мусор на улицах Львова
    Мусор на улицах Львова
    Мусор на улицах Львова
    Мусор на улицах Львова
    Мусор на улицах Львова
    Мусор на улицах Львова
    Мусор на улицах Львова
    Мусор на улицах Львова
    Мусор на улицах Львова
    Мусор на улицах Львова
    Украинское фото
    Мусор на улицах Львова
    Мусор на улицах Львова
    Украинское фото
    Мусор на улицах Львова
    Мусор на улицах Львова
    Украинское фото
    Мусор на улицах Львова
    Мусор на улицах Львова
    Украинское фото
    Мусор на улицах Львова
    Мусор на улицах Львова
    Украинское фото
    Мусор на улицах Львова
    Мусор на улицах Львова
    Украинское фото
    Мусор на улицах Львова
    Мусор на улицах Львова
    Украинское фото
    Мусор на улицах Львова
    Мусор на улицах Львова
    Украинское фото
    Мусор на улицах Львова
    Мусор на улицах Львова
    Украинское фото

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    Мусор на улицах Львова

    В конце мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

    Мусор на улицах Львова
    Украинское фото
    Из Львова: спасения от мусора нет, врачи бьют тревогу

    Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр города Андрей Садовый, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей регионов. Он обвинил высшее руководство страны в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу.

    Смотрите также: Во Львове "Садового" бросили в мусорный бак

    Ранее Садовый сообщил, что в Чернобыльской зоне можно создать свалку мусора для всей страны, а позже заявил о готовности рекультивировать минимум четыре полигона во Львовской области, чтобы завозить туда мусор из областного центра. По его словам, есть договоренность с облсоветом о выделении 30 миллионов гривен, "город добавляет еще 60 миллионов".

    По состоянию на 11 апреля город продолжает "тонуть" в мусоре, а возле стихийных свалок можно увидеть гуляющих детей и взрослых.

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