Мусоровоз провалился под асфальт в спальном районе Николаева

В понедельник, 10 апреля, в Корабельном районе Николаева под мусоровозом провалилось дорожное покрытие.

Инцидент произошел близ дома №325/4 на проспекте Богоявленский. Под весом автомобиля проломилось асфальтное покрытие, в результате чего колеса мусоровоза оказались в земле, сообщает "Престпуности.НЕТ".

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Мусоровоз принадлежит коммунальному предприятию "Обрий", которое является возчиком мусора в Корабельном районе Николаева.

По словам местных жителей, это уже не первое происшествие с автомобилями в этом месте.