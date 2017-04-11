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11.04.201703:23
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    Фотоленты

    Мусоровоз провалился под асфальт в спальном районе Николаева

    (обновлено: )410
    В Николаеве во дворе многоэтажек мусоровоз провалился колесами под асфальт
    В Николаеве во дворе многоэтажек мусоровоз провалился колесами под асфальт
    В Николаеве во дворе многоэтажек мусоровоз провалился колесами под асфальт
    В Николаеве во дворе многоэтажек мусоровоз провалился колесами под асфальт
    В Николаеве во дворе многоэтажек мусоровоз провалился колесами под асфальт
    В Николаеве во дворе многоэтажек мусоровоз провалился колесами под асфальт
    В Николаеве во дворе многоэтажек мусоровоз провалился колесами под асфальт
    Место провала после эвакуации мусоровоза
    В Николаеве во дворе многоэтажек мусоровоз провалился колесами под асфальт
    korabelov.info
    В Николаеве во дворе многоэтажек мусоровоз провалился колесами под асфальт
    korabelov.info
    В Николаеве во дворе многоэтажек мусоровоз провалился колесами под асфальт
    korabelov.info
    В Николаеве во дворе многоэтажек мусоровоз провалился колесами под асфальт
    korabelov.info
    В Николаеве во дворе многоэтажек мусоровоз провалился колесами под асфальт
    korabelov.info
    В Николаеве во дворе многоэтажек мусоровоз провалился колесами под асфальт
    korabelov.info
    В Николаеве во дворе многоэтажек мусоровоз провалился колесами под асфальт
    korabelov.info
    Место провала после эвакуации мусоровоза
    Место провала после эвакуации мусоровоза
    Facebook Борис Салтовский

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    В понедельник, 10 апреля, в Корабельном районе Николаева под мусоровозом провалилось дорожное покрытие.

    Инцидент произошел близ дома №325/4 на проспекте Богоявленский. Под весом автомобиля проломилось асфальтное покрытие, в результате чего колеса мусоровоза оказались в земле, сообщает "Престпуности.НЕТ".

    Смотрите также: Во Львове мусоровоз провалился под асфальт

    Мусоровоз принадлежит коммунальному предприятию "Обрий", которое является возчиком мусора в Корабельном районе Николаева.

    По словам местных жителей, это уже не первое происшествие с автомобилями в этом месте.

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