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    Во львовской мэрии появится отдельный департамент по мусору

    Тема:

    Операция "утилизация". Гастроли львовского мусора по стране (263)

    (обновлено: )9
    В составе департамента будет управление оперативного обращения с мусором и управление развития системного обращения с отходами, говорится на сайте львовской власти.
    Мусор во Львове
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Львовский городской совет в четверг решил создать в мэрии отдельный департамент по вопросам обращения с твердыми бытовыми отходами. В его составе будет управление оперативного обращения с мусором и управление развития системного обращения с отходами. Об этом говорится на сайте львовской власти.

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    "Этим управлениям предлагаем пока не предоставлять статус юридического лица, а на следующее пленарное заседание выйдем на сессию с разграничением полномочий по департаменту", — сказала депутатам выступавшая с докладом Гелена Пайонкевич, директор юридического департамента Львовгорсовета.

    Большинством голосов такое предложение было поддержано.

    Во Львове уже скоро год как продолжаются проблемы с вывозом мусора. С тех пор как из-за пожара была закрыта городская свалка, Львов с большим трудом вывозит мусор на другие полигоны.

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