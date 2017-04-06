Во львовской мэрии появится отдельный департамент по мусору

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Львовский городской совет в четверг решил создать в мэрии отдельный департамент по вопросам обращения с твердыми бытовыми отходами. В его составе будет управление оперативного обращения с мусором и управление развития системного обращения с отходами. Об этом говорится на сайте львовской власти.

"Этим управлениям предлагаем пока не предоставлять статус юридического лица, а на следующее пленарное заседание выйдем на сессию с разграничением полномочий по департаменту", — сказала депутатам выступавшая с докладом Гелена Пайонкевич, директор юридического департамента Львовгорсовета.

Большинством голосов такое предложение было поддержано.

Во Львове уже скоро год как продолжаются проблемы с вывозом мусора. С тех пор как из-за пожара была закрыта городская свалка, Львов с большим трудом вывозит мусор на другие полигоны.