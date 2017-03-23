Во Львове "Садового" бросили в мусорный бак

Под стенами Львовского городского совета активисты в четверг утром устроили театрализованное действо на тему мусора, сообщает местное издание "Дивись.info".

Тема действа заключалась в том, что на мужчину в маске с изображением мэра Львова Андрея Садового напали люди в "мусорных" костюмах, после чего его засунули в мусорный бак и закрыли.

Также под стены ратуши привезли мотоцикл с прицепом, в котором находился мусор. Водитель мотоцикла надел маску с изображением Садового и ездил по площади "Рынок".

В конце мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

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Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из-за гибели людей на Грибовицкой свалке к уголовной ответственности будут привлечены как руководители КП "Збиранка", так и должностные лица Львовского горсовета. В свою очередь мэру Львова Андрею Садовому могут объявить о подозрении.