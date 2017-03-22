Садовый предложил создать полигон для мусора в Чернобыльской зоне

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В Чернобыльской зоне можно создать свалку мусора для всей страны, заявил мэр Львова Андрей Садовый.

"Львов ежедневно производит 600 тонн отходов. Если, не дай бог, случится беда в другом городе? Киев производит 3 тысячи тонн отходов ежедневно. У нас есть Чернобыльская зона. Почему бы не сделать там резервный полигон для всей страны", — цитирует слова Садового местное агентство galinfo.

Он также добавил, что готов сам профинансировать создание такого полигона. "Как городской голова, средства общины города", — сказал мэр.

Садовой также отметил, что все областные советы приняли решение не пускать на свою территорию отходы из других регионов.

Накануне губернатор Львовской области Олег Синютка сообщил, что Львовская областная государственная администрация поможет Львову с вывозом твердых бытовых отходов с территории города, полностью очистить переполненные мусорные площадки в городе планируют за пять-семь дней.

После закрытия свалки под Львовом в прошлом году город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил Садовый, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей этих регионов. Мэр обвинил высшее руководство страны в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу.