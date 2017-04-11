Из Львова: спасения от мусора нет, врачи бьют тревогу

РИА Новости Украина

В субботу, 8 апреля, во Львовском облсовете состоялось заседание депутатов Верховной Рады с участием руководства Львова и области, мэров городов Львовщины, во время которого обсудили вопрос вывоза и захоронения мусора из Львова, пишет издание Поступ.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, в результате была достигнута договоренность о создании отдельной рабочей группы и согласования совместной резолюции относительно плана действий для решения вопроса. Также во время заседания мэры городов Львовской области обсудили возможности дальнейшего захоронения ТБО из Львова.

Народный депутат Игорь Васюник, который присутствовал на заседании, обнародовал дальнейшие шаги решения проблемы вывоза мусора из Львова. Городские власти, по его словам, должен разработать прозрачный механизм учета и весового контроля вывезенного мусора, а также в ближайшее время сообщить, когда будет построен мусороперерабатывающий завод и начнется рекультивация Грибовицкого полигона.

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ЛОГА и Львовский горсовет письменно обратятся в органы местного самоуправления и РГА по содействию в принятии мусора из Львова на полигоны Львовской области.

Народные депутаты от Львовщины также подготовят обращение о содействии в решении этой проблемы к органам центральной власти, а также в органы местного самоуправления Тернопольской, Ивано-Франковской и других областей.

Добавим, что Андрей Садовый 7 апреля пообещал, что до конца апреля французские эксперты скажут, где Львов сможет построить мусороперерабатывающий завод, а также детальный план рекультиваци Грибовичской свалки. В еженедельном видеообращении он сказал, что до конца апреля французская компания "Эджис" назовет место, где Львов сможет построить мусороперерабатывающий завод. Сейчас специалисты компании анализируют несколько возможных участков для его строительства.

"До конца апреля французские эксперты завершат анализ всех возможных участков для строительства нового мусороперерабатывающего завода и определят конкретное и наиболее оптимальное место для его сооружения. Параллельно проектировщики "Эджис" совместно с украинскими специалистами финализируют работу над техническими характеристиками завода. После определения конкретного места начнется разработка проектных решений с привязкой к территории. И финальным шагом станет разработка документов для объявления международного тендера на строительство первого в Украине завода по глубокой переработке мусора", – сказал Садовый.

Андрей Садовый заявил, что ситуация с вывозом мусора во Львове продолжает оставаться напряженной, область приняла лишь часть отходов из Львова, а город снова может оказаться в блокаде.

Украинское фото Мусор на улицах Львова

"Я благодарю все сообщества Львова, которые начали на прошлой неделе массово писать обращения в Администрацию Президента и Кабинет министров с требованием немедленно прекратить блокаду города. Шлют сообщения высшему руководству государства с аналогичными требованиями и обычные люди. Сейчас пишется не лучшая страница в истории отношений государственной власти и местного самоуправления Львова. И у меня все еще остается надежда, что позорные действия по отношению к общине города будут прекращены", – добавил мэр Львова.

Еще до этого 6 апреля стало известно, что ситуация с вывозом мусора из Львова снова чрезвычайно сложна. Ориентировочно 30% площадок переполнены, перевозчикам некуда вывозить мусор, говорится в сообщении пресс-службы Львовского городского совета.

По словам городского головы Андрея Садового, почти все полигоны Львовщины и за пределами области отказываются принимать отходы из Львова.

Андрей Садовый просит Львовский областной совет и Премьер-министра Украины помочь в решении проблемы с львовским мусором.

"Ситуация очень сложная. Ориентировочно 30% площадок переполнены, перевозчики бьют в набат, потому что им некуда вывозить мусор. Если на прошлой неделе область частично открыла полигоны и была возможность вывезти отходы, то с этой недели большинство полигонов закрыты. И я каждый день общаюсь на эту тему с главой областной администрации. Я настоятельно прошу, чтобы полигоны открылись, чтобы снять эту блокаду, которая есть. Я понимаю, что Львовская область не может принять все отходы от города Львова, надо открывать в соседних областях, которые закрыты для города Львова", – пояснил Андрей Садовый.

По его словам, этот вопрос он неоднократно обсуждал с премьер-министром Украины. Поэтому надеется на помощь от государства.

По словам городского головы Львова, по состоянию на утро 6 апреля в городе остаются не вывезенными более 2 тыс тонн мусора.

Также в этот же день депутаты Львовского горсовета выделили более 6,5 млн грн шести городам области, которые принимали мусор из Львова. Это предусмотрено изменениями в бюджет развития, за который во время сессии 6 апреля проголосовали 39 депутатов Львовского горсовета.

Больше всего средств от горсовета получат Буск (3,5 млн грн), Николаев (1,5 млн грн) и Червоноград (1 млн грн). Кроме них горсовет выделит по 200 тыс грн Мостиску и Новояворовску, а также 154 тыс грн Бориславу.

Средства выделяются в качестве субвенций местным бюджетам на развитие инфраструктуры. Кроме этих городов горсовет выделит 1 млн грн на реконструкцию школы в Брюховичах (эти средства сняли по строительства велодорожки по пр. Черновола, оставив на ней 200 тыс грн).

В то же время, по словам городского головы Львова, по состоянию на утро 6 апреля в городе остаются не вывезенными более 2 тыс тонн мусора.

"Все основные полигоны, которые принимали мусора из Львова, с прошлой пятницы для нас закрыты и мы не можем туда вывозить мусор. В ответ на обращение к городским головам областных центров, которое мы приняли на прошлой сессии, пока никто не дал согласия", – заявил Андрей Садовый во время сессии Львовского городского совета.

Отметим, что 4 апреля руководство 12 львовских компаний подписали коллективное обращение к президенту Украины с просьбой помочь решить проблему с вывозом мусора из Львова. Если эту проблему не решить, то в городе есть угроза распространения инфекционных заболеваний, а также дестабилизации работы предприятий.

"В последнее время у нас возникла угроза полной остановки нашей деятельности не по нашей вине. Территории наших предприятий завалены мусором, промышленными и бытовыми отходами, возникла реальная возможность появления эпидемий и инфекционных заболеваний", – говорится в обращении.

Предприниматели отмечают, что Львовский городской совет не может самостоятельно решить эту проблему, ее нужно решать на государственном уровне.

Днем ранее главные врачи 15 коммунальных медицинских учреждений Львова подписали коллективное обращение к председателю ЛОГА, правительству и президенту с просьбой помочь с вывозом мусора из города. Ситуация с вывозом мусора из города является критической, а при повышении температуры воздуха до 15 градусов в городе могут распространяться инфекционные заболевания.

Как рассказал главный врач городской коммунальной детской больницы, находящейся на ул. Филиппа Орлика, Дмитрий Квит, такое решение врачи приняли во время совещания в управлении здравоохранения Львовского горсовета.

Украинское фото Мусор на улицах Львова

"На прошлой неделе в управлении было совещание, где поднимали проблему, что из медицинских учреждений перестали вывозить мусор. Больница, по моему мнению, это последнее место, откуда должны были бы не вывозить мусор. Мы решили обратиться ко всем ветвям власти, чтобы решить вопрос с вывозом мусора из Львова", – сказал он.

По словам главного врача 2-й городской поликлиники Татьяны Токаревой, инициаторами обращения были медики, которые возмущены тем, что мусор из города не вывозят из-за давления и блокады. Обращение подписали все главные врачи коммунальных учреждений, которые присутствовали на совещании. В то же время руководство областных учреждений здравоохранения говорит, что не слышало о такой инициативе, однако решение медиков поддерживает.

Между тем ранее стало известно, что львовское коммунальное предприятие "Львовтеплоэнерго" заказало 1 марта у харьковского ЗАО "Тяжпромавтоматика" разработку технико-экономического обоснования для строительства мусороперерабатывающего комплекса за 490 тыс. грн. Об этом сообщили "Наши деньги.Львов", ссылаясь на информацию с сайта публичных закупок Prozorro.

Фирма-исполнитель обязана начать работы по разработке расчета экономической целесообразности осуществления проекта сразу после получения исходных данных и авансового платежа размером 245 тыс. грн и завершить их в течение 75 дней.

В соответствии с заданием, производительность мусороперерабатывающего комплекса должна составлять 240 тыс. т/ год (Львов производит примерно 219 тыс. т/год). Планируется строительство двух модулей сортировки мусора в две очереди, мощностью по 120 тыс. т/год каждая, площадь под компостирование мусора, вспомогательные сооружения и ТЭЦ, где будет сжигаться мусор.

При этом в задании указано, что проект должен предусматривать два этапа строительства. На первом этапе планируется установить первый комплекс по сортировке мусора и установку компостирования. На втором – еще один комплекс сортировки, ТЭЦ, два паровых котла мощностью по 30 т/час. и паровую турбину мощностью 12 МВт.

В "Львовтеплоэнерго" отказались комментировать эту сделку. Вероятно, речь идет о строительстве на территории ТЭЦ-2, расположенной на севере Львова.

Напомним, 21 февраля согласно распоряжению, подписанному первым заместителем председателя ЛОГА Ростиславом Замлинским, "Львовтеплоэнерго" утвердило границы земельного участка площадью более 109 га в Пустомытовском районе Львовщины за пределами с. Сороки Львовские "для строительства объектов Львовской ТЭЦ-2".

Мусороперерабатывающий завод могут спроектировать на земельном участке "Львовтеплоэнерго", отведенном под ТЭЦ-2.

Тогда в "Львовтеплоэнерго" сообщили, что этим участком предприятие пользуется с 80-х годов ХХ века, а в течение прошлого года занималось восстановлением документации о праве на постоянное пользование им. Сейчас предприятие ожидает получения выписки из госреестра о праве на постоянное пользование этим участком.

Между тем 7 апреля, около 10:30 на второй этаж Ратуши пришел неизвестный мужчина с пакетом мусора и положил его посреди коридора перед малым сессионным залом, где в то время проходило заседание исполнительного комитета Львовского горсовета. После того, как работники ЛКП "Муниципальной дружины" попросили его забрать пакет с мусором, между провокатором и "муниципалами" произошел конфликт – мужчина нецензурно выражался и агрессивно пытался отодвинуть "муниципалов" от прохода.

В ходе спора неизвестный представился жителем Львова Олегом Подоляном и заявил, что принес мусор в Ратушу "специально для мэра Львова Андрея Садового", поскольку со двора на ул. Юрия Липы, где он живет, уже неделю не вывозят мусор.

При этом мужчина вел себя откровенно провокационно и пытался заставить "муниципалов" применить силу, называя их "титушками". Сначала инициатор конфликта требовал вызвать полицию из-за якобы препятствования ему свободно передвигаться по горсовету. Позже он заявил, что полицию не будет ждать и хочет уйти, однако "муниципалы" отмечали, что он должен дождаться полиции.

В конце концов между инициатором конфликта и одним из "муниципалов" произошла небольшая потасовка, после которой Подолян заявил, что "муниципал" порвал ему куртку и требовал компенсировать убытки.

Украинское фото Мусор на улицах Львова

Прибывшие по вызову полицейские забрали в Галицкий отдел полиции инициатора конфликта, на которого представитель "Муниципальной дружины" написал заявление за хулиганство и употребление нецензурной лексики. Зато провокатор заявил, что напишет заявление на "муниципалов" за якобы порванную куртку и попытку его задержания.

"Около 11:00 в Галицкий отдел полиции доставили этого гражданина. Туда же пришли представители "Муниципальной дружины". Гражданин написал заявление на "муниципалов", а они – на него. Этот случай зарегистрирован, полиция будет проводить проверку. Есть ли там состав правонарушения, полиция установит во время проверки. Но скорее всего, это будет не уголовное, а административное правонарушение", – рассказал ZAXID.NET работник пресс-службы ГУ Нацполиции во Львовской области Юрий Голуб.

Судя по его профилю в Facebook, 42-летний Олег Подолян действительно живет во Львове и является официальным представителем канадской компании Global Tesol College, которая занимается трудоустройством за рубежом (в основном учителями английского языка). Кроме того, ему принадлежит компания ООО "Отель-консалтинг", которая занимается руководством и консультированием администраций гостиниц. В профиле на Facebook также указано, что ранее Олег Подолян работал в агентстве переводов "Диалог-Киев".

По материалам ZAXID.NET.