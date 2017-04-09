Киевская власть предлагает вывозить остатки мусора в Чернобыль

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. КГГА рассматривает вариант по вывозу и захоронению мусорных остатков, образующихся после переработки или сжигания, в зону отчуждения. Об этом на общественных собраниях по закрытию свалки в с. Подгорцы Киевской области заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает "Укринформ".

"Идея по вывозу "хвостов" в зону отчуждения напрашивается логично. Но на сегодняшний день законодательством это запрещено. Мы сотрудничаем с администрацией этой зоны, ищем пути. Или ты сжигаешь мусор, или перерабатываешь, все равно остается остаток, который надо где-то захоранивать. Один из вариантов — это Чернобыль, но это не так просто", — сказал Пантелеев.

Он подчеркнул, что прямых разрешений захоранивать мусорные "хвосты" в зоне отчуждения нет.

"Надо искать возможность изменять нормативные акты", — добавил заместитель председателя КГГА.

КГГА с идеей вывоза мусора в зону отчуждения не оригинальна. Мэр Львова Андрей Садовый уже предлагал создать резервный полигон в Чернобыльской зоне, куда бы могли свозить мусор из разных областей страны. На следующий день после этого заявления Садовый сказал, что идея была высказана на эмоциях.

Ранее сообщалось, что несанкционированный сброс львовского мусора обнаружен возле села Долина Обуховского района Киевской области.