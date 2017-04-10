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    Общество

    Ольшанское водохранилище на Закарпатье утопает в мусоре - ОГА

    (обновлено: )20021
    Сообщается, что водохранилище и прилегающая территория утопают в мусоре, который с таянием снега снесли горные реки то ручейки. Губернатор региона Геннадий Москаль распорядился очистить водохранилище от мусора.
    Ольшанское водохранилище Теребля-Рицкой ГЭС на грани экологической катастрофы
    uzhgorod.in

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Ольшанское водохранилище на границе Хустского и Межгорского районов Закарпатской области утопает в мусоре, сообщается на сайте региональной государственной администрации.

    В связи с ЧП губернатор области Геннадий Москаль распорядился очистить водохранилище от мусора.

    "Это одно из самых живописных мест на Закарпатье, а сейчас водохранилище и прилегающая территория утопают в мусоре, который с таянием снега снесли горные реки то ручейки. После Пасхи стартует туристический сезон, поэтому за эти дни, в пятницу, Хустская и Межгорская райгосадминистрации, "Облэнерго", на балансе которого находится Ольшанское водохранилище, а также Госслужба по чрезвычайным ситуациям должны сделать максимум для расчистки мусора", — цитирует Москаля пресс-служба ОГА.

    uzhgorod.in
    Ольшанское водохранилище Теребля-Рицкой ГЭС на грани экологической катастрофы

    Также Москаль дал поручение Государственной экологической инспекции активизировать работу по привлечению к ответственности руководителей государственной власти и местного самоуправления (прежде всего глав городов, поселков, сел и объединенных территориальных общин), которые ничего не делают для расчистки вверенной им территории.

    Ранее сообщалось, что КГГА рассматривает вариант по вывозу и захоронению мусорных остатков, образующихся после переработки или сжигания, в зону отчуждения.

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