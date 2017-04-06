Работу Львовского горсовета признали неудовлетворительной из-за мусора

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. На внеочередной сессии Львовского областного совета было принято решение признать работу исполнительных органов Львовского горсовета неудовлетворительной, а работу Львовской ОГА – удовлетворительной. Решение поддержал 51 депутат, сообщает "Гал-инфо".

"Львовский горсовет не выполнил ряд протокольных поручений рабочей группы, созданной согласно распоряжению главы Львовской ОГА, также поручения внеочередных расширенных заседаний областной комиссии под руководством премьер-министра Владимира Гройсмана и вице-премьер-министра Владимира Кистиона", — говорится в сообщении.

Депутаты поручили Львовскому горсовету обеспечить проведение первоочередных противоаварийных мероприятий на Львовском полигоне твердых бытовых отходов в части возобновления отводного инфильтрационного канала, укрепления дамбы согласно проекту, очищения инфильтратов и передачу их на очистные сооружения Львова.

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Также горсовету поручено обеспечить проведение международного конкурса для отбора исполнителя работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов, согласно разработанному Львовской ОГА техническому заданию.

Кроме того, поручено оздоровить детей из сел, расположенных недалеко от Грибовицкой свалки – Малехова, Грибович и Дублян за средства бюджета Львова.

Среди поручений — оценить предложенные Львовской ОГА земельные участки для строительства современного мусороперерабатывающего завода.

Кроме того, поручается усилить контроль за перевозчиками, которые вывозят отходы, с целью недопущения несанкционированного размещения отходов на территории области и за ее пределами. Автомобили перевозчиков, которые работают с Львовским мусором, рекомендовали оснастить GPS навигаторами.

Также, депутаты поручили ГУ Нацполиции во Львовской области и прокуратуре Львовской области провести расследование по факту обвала мусора на Грибовицкой свалке.

В конце мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

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Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из-за гибели людей на Грибовицкой свалке к уголовной ответственности будут привлечены как руководители КП "Збиранка", так и должностные лица Львовского горсовета. В свою очередь мэру Львова Андрею Садовому могут объявить о подозрении.