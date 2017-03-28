наверх
29.03.201700:26
Курсы валют НБУ
  • EUR29.45- 0.12
  • USD27.12- 0.03
Рубрики
Ещё
    Политика

    Садовый нашел решение "мусорного кризиса" во Львове за 90 млн грн

    Тема:

    Операция "утилизация". Гастроли львовского мусора по стране (256)

    (обновлено: )138
    По словам мэра Львова, определены несколько полигонов в области, которые требуют рекультивации. Садовый сообщил, что есть договоренность с облсоветом о выделении 30 миллионов гривен, "город добавляет еще 60 миллионов".
    Презентация программы политической партии Объединение Самопомощь
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Мэр Львова Андрей Садовый заявил о готовности рекультивировать минимум четыре полигона во Львовской области, чтобы завозить туда мусор из областного центра. 

    Андрей Садовый. Архивное фото
    Украинское фото
    ВВС: Садовый – политический мусор и мусорная политика

    По его словам, существует договоренность с облсоветом о выделении 30 миллионов гривен, "город добавляет еще 60 миллионов".

    "Мы определили в области несколько полигонов, требующих рекультивации. Мы договорились с облсоветом, что они выделяют 30 млн грн, город добавляет еще 60 млн, и минимум четыре городка Львовской области смогут иметь качественно рекультивированы полигоны и новые карты, чтобы экологически сортировать и складировать отходы, параллельно будет возможность частично принимать отходы из Львова. И это будет выгодно тем населенным пунктам, потому что они получат инвестиции", — цитирует Садового "Львовский портал".

    Смотрите также: Во Львове "Садового" бросили в мусорный бак

    После закрытия свалки под Львовом в прошлом году город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил Садовый, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей регионов. Мэр обвинил высшее руководство страны в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу.

    Ранее Садовый заявил, что в Чернобыльской зоне можно создать свалку мусора для всей страны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ярослав Левенец находится в розыске МВД
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Сбербанк России
    Уход российских банков из Украины
    Ликвидация последствий взрывов в Балаклее
    Балаклея в огне. Последствия взрывов на складе боеприпасов
    Массовые задержания активистов в Минске
    Протесты в День Воли в Минске