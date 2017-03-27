ВВС: Садовый – политический мусор и мусорная политика

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Мэр Львова Андрей Садовый ждет в ближайшее время объявления подозрения по делу о гибели людей на свалке около Львова, которое расследует Львовская областная прокуратура. Он говорит, что после этого он будет отстранен от должности городского головы. Садовый считает, что его отстранение — это главная цель высшего руководства государства", — пишет в статье для ВВС Светлана Дорош.

"Хотя формально львовскому мэру вменяют неспособность справиться с проблемой мусора во Львове и поддержку блокады торговли на Донбассе, сам он убежден в политических причинах давления на него. Драматизма ситуации придает тот факт, что Садовый является едва ли не самым популярным мэром в Украине: в определенное время он имел высокий президентский рейтинг, год назад президент рассматривал его кандидатуру на должность премьер-министра Украины", — продолжает автор статьи.

Сегодня именно партию Андрея Садового "Самопомич" власти называют одним из виновников ухудшения ситуации в экономике в результате блокады торговли с неконтролируемыми территориями Донбасса, говорится в статье. Эксперты, с которыми общалась ВВС Украина, также видят связь в событиях вокруг Андрея Садового с политикой, а именно говорят о начале подготовки команды Петра Порошенко к президентским выборам.

Мусор и "кошка с салом"

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил 20 марта, что львовский мэр должен отвечать за смерть пожарных на львовской свалке в июне 2016 года. Он не ответил на вопрос журналистов о том, будет ли все же выдвинуто подозрение Андрею Садовому, как об этом заявил сам львовский мэр.

"Я очень доволен распространением правовой культуры среди глав городов. Очевидно, знает кошка, чье сало съела", — сказал Юрий Луценко. Генпрокурор также сказал, что Андрей Садовый "настойчиво создает образ жертвы", но степень его вины будет определять следователь.

В ответ Андрей Садовый сказал, что расценивает слова прокурора как предупреждение. "Он четко передал месседж: будешь себя плохо вести — мы тебя посадим", — сказал он журналистам в кулуарах Совета регионального развития в понедельник.

Несколько дней назад Юрий Луценко заявил, что экспертиза в ходе расследования дела о гибели людей на Грибовицкой свалке доказала, что "никакого поджога на свалке в Грибовичах не было". По его словам, речь идет о несоблюдении технологий, а потому следует говорить о халатности служебных должностных лиц Львовского городского совета.

Сам Андрей Садовый убежден в обратном. "То, что произошел поджог — я в этом уверен на 100%", — сказал он в интервью "Зеркалу недели". Мэр Львова утверждает, что не может решить проблему с мусором только потому, что преграды ставят государственные структуры.

"Украинское государство закрыло последний полигон, куда мы могли вывозить мусор из Львова. Ранее доступ нам полностью закрыла Львовская область, впоследствии все другие области. Последний полигон, с которым было подписано соглашение — частный в Покровске Донецкой области. (…) Позвонил владелец и сказал, что вынужден разорвать соглашение из-за давления со стороны государственных структур", — написал Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

"Об этом прекрасно знает премьер, министры, президент. И все они в стороне стоят и смотрят, как Садовый из этого будет выходить. Я думаю, определенные люди в Киеве долго анализировали, что бы такого во Львове можно было учудить. Учудили", — добавил он в интервью "Зеркалу недели".

Электоральная расправа

Львовский политолог Игорь Танчин отмечает, что к Андрею Садовому отношение у львовян всегда было неоднозначное. То, что он дважды подряд выигрывал выборы мэра, вовсе не означает, что все им довольны, скорее можно говорить о том, что вовремя не появился достойный конкурент, говорится в статье.

"Сейчас ситуация существенно не изменилась: есть недовольные, они считали и считают, что эпопея с мусором, которая тянется не один год, — это вина мэра. С другой стороны, есть те, кого Андрей Садовый смог убедить в том, что речь идет о сознательной травли Киевом с целью не допустить его роста до конкурента президента. Поэтому у многих людей нет сомнений, что это политический заказ", — сказал Игорь Танчин в комментарии ВВС Украина.

"Другое дело, что какая-то часть львовян считает, что это было сделано не без основания и просто воспользовались проблемой с мусором, другая часть полагает, что проблему создали. И чем больше сейчас ситуация нагнетается, тем больше появляется людей, которые будут мэру сочувствовать как человеку, которого преследует власть. Это может добавить ему рейтинга", — считает львовский политолог.

А вот доктор социологических наук, политолог Александр Вишняк убежден, что если бы не популярность Андрея Садового, критика в его адрес не была бы столь мощной. Он напоминает, что еще в прошлом году президентский рейтинг львовского мэра был одним из самых высоких.

"Потом начались проблемы с мусором, которым этот рейтинг "притрусили" и опустили до четвертого-пятого места. Поскольку команда Порошенко начала готовиться к президентским выборам, им важно нивелировать эти шансы полностью. После мусора начались странные действия "Самопомичи" на Донбассе, которые еще больше ухудшили ситуацию Андрея Садового", — сказал Александр Вишняк в комментарии ВВС.

Согласно результатам исследований "Демократических инициатив" и Центра Разумкова, в мае 2016 года Андрей Садовый занимал третье место в президентском рейтинге после Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. В конце 2016 года мэр Львова уже был восьмым, пропустив вперед, кроме двух неизменных лидеров исследований, Юрия Бойко, Олега Ляшко, Анатолия Гриценко, Вадима Рабиновича и Владимира Гройсман, говорится в статье.

По словам львовянина Отара Довженко: "да, Андрей Садовый плохо справлялся с ситуацией со свалкой, и "Самопомич" делала ошибки за время парламентской деятельности". "Электорального наказания за это наш мэр заслужил. Но политическая расправа команды Порошенко с Садовым, побочным продуктом которой являются мусорные горы в городе и межрегиональная вражда из-за фобии "львовского мусора" — это мерзость. И здесь электоральное наказание зарабатывает себе уже Порошенко", — написал известный журналист и блогер на своей странице в Facebook.

Политическая целесообразность?

По словам самого Андрея Садового, в администрации президента "серьезно рассматривают" вариант досрочных президентских выборов. "Насколько знаю, такой вариант серьезно рассматривается в администрации президента. Существует план — осенью провести досрочные парламентские и президентские выборы. Потому что президент теряет доверие и боится, что через год ему будет очень трудно думать о следующем сроке", — сказал он "Зеркалу недели".

В то же время он сообщил, что не имеет президентских амбиций, а лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил 20 марта, что его политическая сила считает неактуальными досрочные выборы как президента, так и парламента, говорится в статье. К тому же президент Порошенко в последние дни уже несколько раз заявлял о том, что не допустит проведения досрочных выборов Верховной Рады, но ничего не говорил о президентских выборах, продолжает автор публикации.

По словам директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, сценарий, при котором выборы президента могут быть досрочными, не будет реализован, хотя в окружении президента и есть те, кто считает его приемлемым. Логика заключается в том, что из-за дальнейшего ухудшения ситуации в стране Петру Порошенко следует пойти на этот шаг как можно раньше, тогда будет возможность выиграть, говорится в статье.

"Начиная с 2004 года, в Украине всегда на выборах выигрывала оппозиция. Поэтому власть боится этой закономерности, этого тренда и делает все, чтобы ослабить оппозиционные силы. Но выборы — это очень рискованная игра", — сказал он в комментарии ВВС Украина.

В то же время, эксперт отмечает, что логика политической целесообразности в скандале вокруг Андрея Садового присутствует как с одной, так и с другой стороны.

"Все без исключения сегодня действуют как политики, которые занимаются рейтингами, а не как государственные деятели — и Садовый, и команда президента. В этом главная проблема", — сказал он в комментарии ВВС Украина. Эксперт отмечает, что проблема со свалками существует много лет не только во Львовской области, но и по всей Украине. Ни региональная, ни центральная власть до сих пор не смогли ее решить.