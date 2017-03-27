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    Аналитика и комментарии

    ВВС: Садовый – политический мусор и мусорная политика

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    Операция "утилизация". Гастроли львовского мусора по стране (254)

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    Львовскому мэру Андрею Садовому уже давно вменяют неспособность справиться с проблемой мусора в городе, пишут мировые СМИ. Однако насколько велики политические аспекты в решении этой казалось бы абсолютно бытовой проблемы и есть ли они вообще?
    Андрей Садовый. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "Мэр Львова Андрей Садовый ждет в ближайшее время объявления подозрения по делу о гибели людей на свалке около Львова, которое расследует Львовская областная прокуратура. Он говорит, что после этого он будет отстранен от должности городского головы. Садовый считает, что его отстранение — это главная цель высшего руководства государства", — пишет в статье для ВВС Светлана Дорош.

    Садового отправили в чистилище
    dyvys.info
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    "Хотя формально львовскому мэру вменяют неспособность справиться с проблемой мусора во Львове и поддержку блокады торговли на Донбассе, сам он убежден в политических причинах давления на него. Драматизма ситуации придает тот факт, что Садовый является едва ли не самым популярным мэром в Украине: в определенное время он имел высокий президентский рейтинг, год назад президент рассматривал его кандидатуру на должность премьер-министра Украины", — продолжает автор статьи.

    Сегодня именно партию Андрея Садового "Самопомич" власти называют одним из виновников ухудшения ситуации в экономике в результате блокады торговли с неконтролируемыми территориями Донбасса, говорится в статье. Эксперты, с которыми общалась ВВС Украина, также видят связь в событиях вокруг Андрея Садового с политикой, а именно говорят о начале подготовки команды Петра Порошенко к президентским выборам.

    Мусор и "кошка с салом"

    Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил 20 марта, что львовский мэр должен отвечать за смерть пожарных на львовской свалке в июне 2016 года. Он не ответил на вопрос журналистов о том, будет ли все же выдвинуто подозрение Андрею Садовому, как об этом заявил сам львовский мэр.

    "Я очень доволен распространением правовой культуры среди глав городов. Очевидно, знает кошка, чье сало съела", — сказал Юрий Луценко. Генпрокурор также сказал, что Андрей Садовый "настойчиво создает образ жертвы", но степень его вины будет определять следователь.

    В ответ Андрей Садовый сказал, что расценивает слова прокурора как предупреждение. "Он четко передал месседж: будешь себя плохо вести — мы тебя посадим", — сказал он журналистам в кулуарах Совета регионального развития в понедельник.

    Несколько дней назад Юрий Луценко заявил, что экспертиза в ходе расследования дела о гибели людей на Грибовицкой свалке доказала, что "никакого поджога на свалке в Грибовичах не было". По его словам, речь идет о несоблюдении технологий, а потому следует говорить о халатности служебных должностных лиц Львовского городского совета.

    Сам Андрей Садовый убежден в обратном. "То, что произошел поджог — я в этом уверен на 100%", — сказал он в интервью "Зеркалу недели". Мэр Львова утверждает, что не может решить проблему с мусором только потому, что преграды ставят государственные структуры.

    Мусор во Львове
    Украинское фото
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    "Украинское государство закрыло последний полигон, куда мы могли вывозить мусор из Львова. Ранее доступ нам полностью закрыла Львовская область, впоследствии все другие области. Последний полигон, с которым было подписано соглашение — частный в Покровске Донецкой области. (…) Позвонил владелец и сказал, что вынужден разорвать соглашение из-за давления со стороны государственных структур", — написал Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

    "Об этом прекрасно знает премьер, министры, президент. И все они в стороне стоят и смотрят, как Садовый из этого будет выходить. Я думаю, определенные люди в Киеве долго анализировали, что бы такого во Львове можно было учудить. Учудили", — добавил он в интервью "Зеркалу недели".

    Электоральная расправа

    Львовский политолог Игорь Танчин отмечает, что к Андрею Садовому отношение у львовян всегда было неоднозначное. То, что он дважды подряд выигрывал выборы мэра, вовсе не означает, что все им довольны, скорее можно говорить о том, что вовремя не появился достойный конкурент, говорится в статье.

    "Сейчас ситуация существенно не изменилась: есть недовольные, они считали и считают, что эпопея с мусором, которая тянется не один год, — это вина мэра. С другой стороны, есть те, кого Андрей Садовый смог убедить в том, что речь идет о сознательной травли Киевом с целью не допустить его роста до конкурента президента. Поэтому у многих людей нет сомнений, что это политический заказ", — сказал Игорь Танчин в комментарии ВВС Украина.

    "Другое дело, что какая-то часть львовян считает, что это было сделано не без основания и просто воспользовались проблемой с мусором, другая часть полагает, что проблему создали. И чем больше сейчас ситуация нагнетается, тем больше появляется людей, которые будут мэру сочувствовать как человеку, которого преследует власть. Это может добавить ему рейтинга", — считает львовский политолог.

    А вот доктор социологических наук, политолог Александр Вишняк убежден, что если бы не популярность Андрея Садового, критика в его адрес не была бы столь мощной. Он напоминает, что еще в прошлом году президентский рейтинг львовского мэра был одним из самых высоких.

    Мусор во Львове
    УНИАН
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    "Потом начались проблемы с мусором, которым этот рейтинг "притрусили" и опустили до четвертого-пятого места. Поскольку команда Порошенко начала готовиться к президентским выборам, им важно нивелировать эти шансы полностью. После мусора начались странные действия "Самопомичи" на Донбассе, которые еще больше ухудшили ситуацию Андрея Садового", — сказал Александр Вишняк в комментарии ВВС.

    Согласно результатам исследований "Демократических инициатив" и Центра Разумкова, в мае 2016 года Андрей Садовый занимал третье место в президентском рейтинге после Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. В конце 2016 года мэр Львова уже был восьмым, пропустив вперед, кроме двух неизменных лидеров исследований, Юрия Бойко, Олега Ляшко, Анатолия Гриценко, Вадима Рабиновича и Владимира Гройсман, говорится в статье.

    По словам львовянина Отара Довженко: "да, Андрей Садовый плохо справлялся с ситуацией со свалкой, и "Самопомич" делала ошибки за время парламентской деятельности". "Электорального наказания за это наш мэр заслужил. Но политическая расправа команды Порошенко с Садовым, побочным продуктом которой являются мусорные горы в городе и межрегиональная вражда из-за фобии "львовского мусора" — это мерзость. И здесь электоральное наказание зарабатывает себе уже Порошенко", — написал известный журналист и блогер на своей странице в Facebook.

    Политическая целесообразность?

    По словам самого Андрея Садового, в администрации президента "серьезно рассматривают" вариант досрочных президентских выборов. "Насколько знаю, такой вариант серьезно рассматривается в администрации президента. Существует план — осенью провести досрочные парламентские и президентские выборы. Потому что президент теряет доверие и боится, что через год ему будет очень трудно думать о следующем сроке", — сказал он "Зеркалу недели".

    В то же время он сообщил, что не имеет президентских амбиций, а лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил 20 марта, что его политическая сила считает неактуальными досрочные выборы как президента, так и парламента, говорится в статье. К тому же президент Порошенко в последние дни уже несколько раз заявлял о том, что не допустит проведения досрочных выборов Верховной Рады, но ничего не говорил о президентских выборах, продолжает автор публикации.

    Львовский мусор в Хмельницкой области
    akcent.org.ua
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    По словам директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, сценарий, при котором выборы президента могут быть досрочными, не будет реализован, хотя в окружении президента и есть те, кто считает его приемлемым. Логика заключается в том, что из-за дальнейшего ухудшения ситуации в стране Петру Порошенко следует пойти на этот шаг как можно раньше, тогда будет возможность выиграть, говорится в статье.

    "Начиная с 2004 года, в Украине всегда на выборах выигрывала оппозиция. Поэтому власть боится этой закономерности, этого тренда и делает все, чтобы ослабить оппозиционные силы. Но выборы — это очень рискованная игра", — сказал он в комментарии ВВС Украина.

    В то же время, эксперт отмечает, что логика политической целесообразности в скандале вокруг Андрея Садового присутствует как с одной, так и с другой стороны.

    "Все без исключения сегодня действуют как политики, которые занимаются рейтингами, а не как государственные деятели — и Садовый, и команда президента. В этом главная проблема", — сказал он в комментарии ВВС Украина. Эксперт отмечает, что проблема со свалками существует много лет не только во Львовской области, но и по всей Украине. Ни региональная, ни центральная власть до сих пор не смогли ее решить.

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