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    Общество

    В Днепре активисты с полицией задержали фуру с львовским мусором

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    Операция "утилизация". Гастроли львовского мусора по стране (252)

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    По словам активистов, накладная на груз выписана без номера договора и с другими нарушениями. Водитель сознался, что его напарник уже ранее возил подобный груз и ему показывали, где разгружаться.
    В Днепре активисты с полицией задержали фуру с львовским мусором
    Facebook Вадима Мирошника

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В Днепре активисты вместе с полицией задержали фуру с львовским мусором. Мусор задержали общественники с сотрудниками патрульной полиции вечером 26 марта, сообщил активист Вадим Мирошник на своей странице в Facebook.   

    "Накладная выписана без номера договора и другими нарушениями. Водитель сознался, что его напарник уже ранее возил сюда подобный груз и ему показывали, где разгружаться. Из всего можно понять, что мы имеем дело с налаженной схемой перевозки мусора в наш регион", — написал активист.

    В конце мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

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    Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из-за гибели людей на Грибовицкой свалке к уголовной ответственности будут привлечены как руководители КП "Збиранка", так и должностные лица Львовского горсовета. В свою очередь мэру Львова Андрею Садовому могут объявить о подозрении.   

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