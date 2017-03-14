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    Политика

    Садовому может грозить уголовная ответственность - Луценко

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    С душком. Львов утопает в мусоре (238)

    (обновлено: )12710
    Генеральный прокурор сообщил, что две недели назад в Харькове была завершена экспертиза, которая установила, что никакого поджога на Грибовицкой свалке не было.
    Юрий Луценко
    Фото со страницы ГПУ в Facebook

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал открытие уголовного производства в отношении должностных лиц Львовского горсовета, в частности в отношении городского головы Андрея Садового.

    В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину.

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    Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

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    По словам Луценко, две недели назад в Харькове была завершена экспертиза, которая установила, что никакого поджога на Грибовицкой свалке не было.

    "Все разговоры о том, что какие-то специальные диверсанты из конкурирующих политических партий подожгли свалку, экспертиза не подтвердила. Это было самовозгорание из-за несоблюдения технологий. Поэтому стоит вопрос о халатности служебных должностных лиц Львовского городского совета, которые привели к такому положению. По-старому это — халатность. Но все усугубляется тем, что мы имеем трех погибших. Семьи в праве спросить, кто из должностных лиц Львовского горсовета за это отвечает… Именно сейчас досудебное следствие областной прокуратуры устанавливает этого "Кто". Я не могу исключать, что им может быть и мэр, и его заместители, и другие должностные лица", — сказал генпрокурор в эфире телеканала Zik.

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    На вопрос нет ли у этого дела политического подтекста, как об этом заявляет Андрей Садовый, Луценко ответил: "Мне кажется, что проблема с мусором возникает не от того, что мэр в оппозиции или коалиции. Мусор просто надо утилизировать, этим надо заниматься. Андрей Иванович не первый срок на посту и даже не второй".

    Генпрокурор отметил, что если будет вручено подозрение относительно небрежности со смертельным исходом, это "может привести и к отстранению виновника от занимаемой должности, и к уголовной ответственности, предусмотренной законом".

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