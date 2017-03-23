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    Общество

    Львовский мусор обнаружен в Житомирской области

    Тема:

    Операция "утилизация". Гастроли львовского мусора по стране (249)

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    Как сообщается, правоохранителям поступило сообщение из Пулинского поселкового совета Житомирской области о том, что на местной свалке обнаружены отходы, вероятнее всего, львовского происхождения.
    Мусор во Львове. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В Житомирской области вновь обнаружен несанкционированный сброс львовского мусора, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Житомирской области.

    Мусор во Львове
    Украинское фото
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    Правоохранителям поступило сообщение из Пулинского поселкового совета о том, что на местной свалке обнаружены отходы, вероятнее всего, львовского происхождения, сообщает УНИАН.

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    Полицейские на месте обнаружили мусор, среди которого были товарные чеки из магазинов Львова. Предполагается, что отходы были привезены на грузовике марки ГАЗ или КамАЗ в начале этой недели.

    Данный факт внесен в журнал единого учета. Проводится проверка.

    Также сообщается, что львовский мусор во вторник, 21 марта, был обнаружен в одном из сел Черняховского района области. 

    В конце мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

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    Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из-за гибели людей на Грибовицкой свалке к уголовной ответственности будут привлечены как руководители КП "Збиранка", так и должностные лица Львовского горсовета. В свою очередь мэру Львова Андрею Садовому могут объявить о подозрении.

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