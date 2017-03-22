В центре Киева в мусорном баке найдено самодельное взрывное устройство

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В одном из мусорных баков в Печерском районе Киева обнаружено самодельное взрывное устройство, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В одном из мусорных баков на улице Дружбы Народов женщина обнаружила предмет, похожий на взрывное устройство. О находке она сообщила работникам полиции. По указанному адресу прибыли следственно-оперативная группа Печерского управления полиции и специалисты взрывотехнической службы. Полиция задокументировала событие, изъяла самодельное устройство и направила на соответствующие исследования", — сообщает подробности полиция.

kyiv.npu.gov.ua Мусорный бак, в котором найдено самодельное взрывное устройство

Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и владельца опасного устройства.

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