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    Киев

    В центре Киева в мусорном баке найдено самодельное взрывное устройство

    (обновлено: )5510
    В полиции сообщили, что опасную находку заметила женщина, которая работает дворником в Печерском районе. Открыто уголовное производство.
    Самодельное взрывное устройство
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В одном из мусорных баков в Печерском районе Киева обнаружено самодельное взрывное устройство, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

    "В одном из мусорных баков на улице Дружбы Народов женщина обнаружила предмет, похожий на взрывное устройство. О находке она сообщила работникам полиции. По указанному адресу прибыли следственно-оперативная группа Печерского управления полиции и специалисты взрывотехнической службы. Полиция задокументировала событие, изъяла самодельное устройство и направила на соответствующие исследования", — сообщает подробности полиция.

    kyiv.npu.gov.ua
    Мусорный бак, в котором найдено самодельное взрывное устройство
    Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

    Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и владельца опасного устройства.

    Ранее сообщалось, что несколько дней назад в Харькове неизвестный взорвал гранату в аптеке.

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