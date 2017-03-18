В Харькове неизвестный взорвал гранату в аптеке

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КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В Харькове неизвестный бросил гранату в помещение аптеки, пострадавших нет, сообщила в субботу пресс-служба Харьковской областной полиции.

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"Предварительно установлено, что неизвестный бросил в помещение аптеки гранату РГД-5", — сообщила пресс-служба.

В сообщении говорится, что полиция предпринимает действия по установлению личности злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 16 марта полиция задержала возле вокзала в Киеве мужчину с гранатами.