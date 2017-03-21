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    Полиция изъяла 12 гранат и 800 граммов тротила в районе Бахмута

    (обновлено: )15
    В полиции сообщили, что в результате часовой работы полиции Бахмута были выявлены 12 боевых гранат, 800 граммов тротила и 120 патронов к автомату.
    Схрон с оружием найденный в районе Бахмута
    dn.npu.gov.ua

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Полиция Донецкой области обнаружила 12 боевых гранат, 800 граммов тротила и 120 патронов к автомату у двух мужчин в районе Бахмуте, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

    Ранее замглавы Национальной полиции Украины, руководитель главного управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил о переходе на усиленный режим службы из-за угрозы террористических актов на подконтрольных Киеву территориях Донбасса. Местные власти рекомендуют населению не ввозить на территорию региона оружие.

    dn.npu.gov.ua
    Изъятое оружие в районе Бахмута

    "Выявленные 12 боевых гранат, 800 граммов тротила и 120 патронов к автомату — результат часовой работы полиции Бахмута… В рамках контрдиверсионных мероприятий полицейские Бахмута только за один час обнаружили двух мужчин, которые пытались переправить в мирных регионов боеприпасы", — говорится в сообщении.

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    По данным правоохранителей, сотрудники полиции остановили возле автовокзала мужчину, в сумке у него обнаружили пять гранат Ф-1, четыре РГД, две РГН с запалами и 800 граммов тротила, которые житель Харьковской области планировал провезти к себе домой обычным автобусным рейсом.

    Во втором случае, полиция остановила прохожего с большим чемоданом, при осмотре багажа обнаружили гранату Ф-1, 120 патронов калибра 5,45 миллиметра, а также магазин к автомату Калашникова. Мужчина пояснил, что опасные предметы он нес в отделение экспресс-доставки, чтобы в дальнейшем отправить в другую область.

    Боеприпасы изъяты, возбуждены уголовные дела по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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