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    Из житомирской школы эвакуировали более 600 человек из-за гранат

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    Сообщается, что в помещении, где нашли боеприпасы, ранее проходили занятия по допризывной подготовке юношей. Все объекты нашли под полом и сейчас взрывотехники продолжают поиски.
    Школа в Житомире
    zt-rada.gov.ua

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В одной из школ Житомира обнаружили гранаты, в результате чего более 600 человек были эвакуированы из общеобразовательного учреждения, сообщает пресс-служба горсовета.

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    "Во время ремонтных работ, 22 марта, в подсобном помещении общеобразовательной школы № 36 были найдены боеприпасы, а именно 2 гранаты. Обращение в полицию поступило в 10:16. Эвакуацию 625 детей и персонала учреждения начали до приезда полиции и взрывотехников. Специалисты при осмотре установили, что это учебные гранаты, которые не несут угрозы. Кроме гранат нашли еще несколько десятков патронов к малокалиберной винтовке", — говорится в сообщении.

    На данный момент известно, что в помещении, где нашли боеприпасы, ранее проходили занятия по допризывной подготовке юношей. Все объекты нашли под полом и сейчас взрывотехники продолжают поиски.

    Ранее сообщалось, что в Харькове в аптеку бросили гранату.

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