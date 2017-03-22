Львов: пока у политиков популизм, город тонет в мусоре

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Всего во Львове — 1237 мусорных площадок, и в течение последних трех недель в городе более 25% из них были переполнены. Горожане выкладывают ужасающие фотографии и видео — из отходов образуются горы, а люди опасаются нашествия грызунов.

Сообщалось, что если ситуация с вывозом мусора ухудшится, то во Львове могут на время закрыть школы и детские сады. Впрочем, такое решение может принять только комиссия по техногенно-экологической безопасности и защиты населения. При этом почти 60 мусорных площадок, откуда уже целый месяц не вывозили мусор, размещены на территории учебных заведений — 29 школ и 30 детсадов.

Украинское фото Мусор во Львове

Обвинили в бездеятельности

Во вторник, 21 марта, в Львовской обладминистрации пообещали очистить областной центр от мусора в течение недели — отходы должны вывезти на полигоны области. Решение приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Областной совет в ближайшее время проведет переговоры с владельцами полигонов ТБО, чтобы обеспечить утилизацию мусора из Львова. Мы уже второй раз "позаметаем" город и отдадим его чистым городскому совету. До сих пор ЛГС не проводил никаких переговоров с владельцами полигонов и не предоставил доказательств фактов блокирования вывоза мусора на Львовщине", - фактически обвинил Садового глава ЛОГА Олег Синютка.

Попутно он заявил, что Львовский горсовет бездействует и уверил, что со времени предыдущего заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, 6 марта, городской совет не выполнил ни одного поручения.

По словам главного санитарного врача области, подобная бездеятельность может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации и увеличения популяции грызунов в городе.

Украинское фото Мусор во Львове

Диалог мэра и премьера

На обвинения ответил начальник департамента жилищно-коммунальных услуг Львовского горсовета Сергей Бабак: он заявил, что ЛГС неоднократно обращалась к руководству областных полигонов с просьбой принять мусор из Львова, но все отказывались.

А мэр Андрей Садовый сообщил, что из-за давления со стороны государственных структур владелец частного полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в Донецкой области расторг соглашение с львовской мэрией о приеме городского мусора. Это был последний полигон ТБО, который до сих пор принимал отходы из Львова.

Помимо этого Садовый вновь обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой помочь в решении "мусорной" проблемы — до начала рекультивации имеющейся свалки и строительства мусороперерабатывающего завода. Мэр рассказал, что 17 марта город подписал соглашение с французской компанией, которая получила от правительства Франции поддержку для проведения рекультивации имеющегося полигона для вывоза бытовых отходов.

Садовый также попросил протянуть руку помощи, а не использовать ситуацию "для политических игр".

Гройсман отреагировал на просьбу львовского градоначальника: заявил, что знает о заключении Львовом соглашения с французской компанией и что наличие 1,8 млрд гривен бюджета развития Львова достаточно, чтоб сделать полигон и наладить рекультивацию мусора. Помимо этого премьер призвал мэра Львова назвать срок решения проблемы с переработкой отходов.

"Дали команду "фас"

УНИАН Мусор во Львове

Еще раньше Садовый заявлял, что для решения "мусорной" проблемы необходима не столько помощь государственных органов, как то, "чтобы они не мешали", отмечая, что подавать в отставку не собирается — как с поста городского головы, так и с поста руководителя партии "Самопомич".

А в эфире 24 канала градоначальник сказал, что в целом проблема "решается за одну секунду — просто разблокируются полигоны и дается возможность вывозить мусор".

"Если государство будет действительно их (полигоны, — ред.) всех блокировать и доводить до такого сценария (чрезвычайного положения, — ред.), то это называется геноцид украинского народа. Тогда нам надо подавать иски против государства, против государственных чиновников, которые не выполняют свои прямые функциональные обязанности", - сообщил мэр Львова.

УНИАН Мусор во Львове

Во время еще одного интервью — в эфире Эспрессо.TV, градоначальник высказался, что "на него дали команду "фас" — власть объявила против него борьбу.

"Я знаю, что работа ведется очень активно, много материалов вынимается, анализируется. Они выполняют большую подготовительную работу. Есть команда "фас" против меня. И они ее четко выполняют", - сказал Садовый.

Он отметил, что еще ни одного мэра в Украине не привлекли к ответственности за техногенные катастрофы в городе.

"У нас в Украине происходят разные техногенные катастрофы. Мосты падают, дома срываются. Но еще никого из мэров за это не привлекали. В данном случае есть четкая команда. Отстранить от должности, посадить. Садовый мешает, потому что Садовый не послушный. Львовский мусор — это пример политического мусора в нашей стране", - заявил мэр.

Садовый заверил, что он и "Самопомич" не поменяют своей позиции и будут бороться в суде.