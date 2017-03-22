Львов: пока у политиков популизм, город тонет в мусоре

Евгений Стримов, РИА Новости Украина
Всего во Львове — 1237 мусорных площадок, и в течение последних трех недель в городе более 25% из них были переполнены. Горожане выкладывают ужасающие фотографии и видео — из отходов образуются горы, а люди опасаются нашествия грызунов.
Сообщалось, что если ситуация с вывозом мусора ухудшится, то во Львове могут на время закрыть школы и детские сады. Впрочем, такое решение может принять только комиссия по техногенно-экологической безопасности и защиты населения. При этом почти 60 мусорных площадок, откуда уже целый месяц не вывозили мусор, размещены на территории учебных заведений — 29 школ и 30 детсадов.
Обвинили в бездеятельности
Во вторник, 21 марта, в Львовской обладминистрации пообещали очистить областной центр от мусора в течение недели — отходы должны вывезти на полигоны области. Решение приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Областной совет в ближайшее время проведет переговоры с владельцами полигонов ТБО, чтобы обеспечить утилизацию мусора из Львова. Мы уже второй раз "позаметаем" город и отдадим его чистым городскому совету. До сих пор ЛГС не проводил никаких переговоров с владельцами полигонов и не предоставил доказательств фактов блокирования вывоза мусора на Львовщине", - фактически обвинил Садового глава ЛОГА Олег Синютка.
Попутно он заявил, что Львовский горсовет бездействует и уверил, что со времени предыдущего заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, 6 марта, городской совет не выполнил ни одного поручения.
По словам главного санитарного врача области, подобная бездеятельность может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации и увеличения популяции грызунов в городе.
Диалог мэра и премьера
На обвинения ответил начальник департамента жилищно-коммунальных услуг Львовского горсовета Сергей Бабак: он заявил, что ЛГС неоднократно обращалась к руководству областных полигонов с просьбой принять мусор из Львова, но все отказывались.
А мэр Андрей Садовый сообщил, что из-за давления со стороны государственных структур владелец частного полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в Донецкой области расторг соглашение с львовской мэрией о приеме городского мусора. Это был последний полигон ТБО, который до сих пор принимал отходы из Львова.
Помимо этого Садовый вновь обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой помочь в решении "мусорной" проблемы — до начала рекультивации имеющейся свалки и строительства мусороперерабатывающего завода. Мэр рассказал, что 17 марта город подписал соглашение с французской компанией, которая получила от правительства Франции поддержку для проведения рекультивации имеющегося полигона для вывоза бытовых отходов.
Садовый также попросил протянуть руку помощи, а не использовать ситуацию "для политических игр".
Гройсман отреагировал на просьбу львовского градоначальника: заявил, что знает о заключении Львовом соглашения с французской компанией и что наличие 1,8 млрд гривен бюджета развития Львова достаточно, чтоб сделать полигон и наладить рекультивацию мусора. Помимо этого премьер призвал мэра Львова назвать срок решения проблемы с переработкой отходов.
"Дали команду "фас"
Еще раньше Садовый заявлял, что для решения "мусорной" проблемы необходима не столько помощь государственных органов, как то, "чтобы они не мешали", отмечая, что подавать в отставку не собирается — как с поста городского головы, так и с поста руководителя партии "Самопомич".
А в эфире 24 канала градоначальник сказал, что в целом проблема "решается за одну секунду — просто разблокируются полигоны и дается возможность вывозить мусор".
"Если государство будет действительно их (полигоны, — ред.) всех блокировать и доводить до такого сценария (чрезвычайного положения, — ред.), то это называется геноцид украинского народа. Тогда нам надо подавать иски против государства, против государственных чиновников, которые не выполняют свои прямые функциональные обязанности", - сообщил мэр Львова.
Во время еще одного интервью — в эфире Эспрессо.TV, градоначальник высказался, что "на него дали команду "фас" — власть объявила против него борьбу.
"Я знаю, что работа ведется очень активно, много материалов вынимается, анализируется. Они выполняют большую подготовительную работу. Есть команда "фас" против меня. И они ее четко выполняют", - сказал Садовый.
Он отметил, что еще ни одного мэра в Украине не привлекли к ответственности за техногенные катастрофы в городе.
"У нас в Украине происходят разные техногенные катастрофы. Мосты падают, дома срываются. Но еще никого из мэров за это не привлекали. В данном случае есть четкая команда. Отстранить от должности, посадить. Садовый мешает, потому что Садовый не послушный. Львовский мусор — это пример политического мусора в нашей стране", - заявил мэр.
Садовый заверил, что он и "Самопомич" не поменяют своей позиции и будут бороться в суде.