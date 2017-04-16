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    При обрушении горы мусора на трущобы в Шри-Ланке погибли 20 человек

    (обновлено: )18
    Гигантская свалка мусора загорелась и обрушилась на десятки жилищ в трущобах столицы Шри-Ланки Коломбо. По словам премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, в результате инцидента был нанесен ущерб 625 домам.
    Обрушение горы мусора на трущобы в столице Шри-Ланки
    @SriLankaTweet

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В результате обрушения мусорной свалки в столице Шри-Ланки погибли 20 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Обрушение мусорной свалки на Шри-Ланке
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    Обрушение свалки на Шри-Ланке: гора мусора убила 16 человек

    Гигантская свалка мусора загорелась и обрушилась на десятки жилищ в трущобах столицы Шри-Ланки Коломбо. Ранее сообщалось о 16 погибших и более 20 пострадавших.

    По словам премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, в результате инцидента был нанесен ущерб 625 домам. Власти вскоре займутся ликвидацией мусора, военные продолжают поиски людей, которые могут оставаться под завалами. В настоящее время в больницах находятся 12 человек.

    Местные жители ранее выходили на протесты, жалуясь на экологический ущерб, который наносит району открытая свалка. Пожар вспыхнул в тот момент, когда по всей стране отмечается Новый год, и большинство граждан собираются дома на празднование.

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