Мусором по безразличию. Ночной "протест" во Львове

В ночь на 3 апреля неизвестные выносили мусор на дороги во Львове "с целью привлечь внимание мэрии к не вывезенному мусору в городе", сообщает депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

На месте работала полиция. Сотрудники коммунальных служб сразу убирали мусор.

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При этом по состоянию на 8:00 понедельника "коммунальная служба так и не забрала мусор с ул. Кучера и ул. Шалом Алейхема".

В комментариях мнения разделились. Одни одобрили протест и советовали везти мусор прямо мэру города Андрею Садовому, другие — раскритиковали, заявив, что "нормальные люди перед праздниками на субботник выходят, а тут…".

В конце мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр города Андрей Садовый, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей регионов. Он обвинил высшее руководство страны в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу.

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Ранее Садовый сообщил, что в Чернобыльской зоне можно создать свалку мусора для всей страны, а позже заявил о готовности рекультивировать минимум четыре полигона во Львовской области, чтобы завозить туда мусор из областного центра. По его словам, есть договоренность с облсоветом о выделении 30 миллионов гривен, "город добавляет еще 60 миллионов".