И снова мусор: Львов утопает в бытовых отходах

Во Львове снова актуальна проблема с вывозом мусора. По сообщению львовских СМИ и жителей города, коммунальные службы неделями не вывозят мусор, а в некоторых спальных районах баки стоят переполненными с конца декабря прошлого года.

Мэр города Андрей Садовый заявлял ранее, что во Львове сложились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации. По его словам, все перевозчики, которые занимаются вывозом мусора, сообщили, что имеют очень серьезные проблемы с вывозом мусора.

Напомним, 30 мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. По факту обвала мусора на свалке начато уголовное производство. В результате оползня и пожара погибли четыре человека.

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Мэр Львова Андрей Садовый предложил объявить Львов, Малехов и Грибовичи зоной чрезвычайной экологической ситуации. Также он заявил о попытках дестабилизации ситуации в городе и препятствовании вывозу мусора из областного центра в Киев. В Минэкологии заявили, что ответственность за эту негативную ситуацию несут коммунальные власти.