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    Фотоленты

    И снова мусор: Львов утопает в бытовых отходах

    Тема:

    Мусорная эстафета. Львов, Николаев, Тернополь, Днепр (204)

    (обновлено: )11310
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    032.ua
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    032.ua
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    032.ua
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    032.ua
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    varta1 - Варта1, ВК
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    varta1 - Варта1, ВК
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    varta1 - Варта1, ВК
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    varta1 - Варта1, ВК
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    varta1 - Варта1, ВК
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    varta1 - Варта1, ВК
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    varta1 - Варта1, ВК
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    varta1 - Варта1, ВК
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    varta1 - Варта1, ВК

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    Мусор во Львове

    Во Львове снова актуальна проблема с вывозом мусора. По сообщению львовских СМИ и жителей города, коммунальные службы неделями не вывозят мусор, а в некоторых спальных районах баки стоят переполненными с конца декабря прошлого года.

    Андрей Садовый. Архивное фото
    Украинское фото
    Депутат: Садовый засекретил вывоз мусора из Львова

    Мэр города Андрей Садовый заявлял ранее, что во Львове сложились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации. По его словам, все перевозчики, которые занимаются вывозом мусора, сообщили, что имеют очень серьезные проблемы с вывозом мусора.

    Напомним, 30 мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. По факту обвала мусора на свалке начато уголовное производство. В результате оползня и пожара погибли четыре человека. 

    Читайте также: Чернобыль №2 во Львовской области. ЧП на свалке, паника экологов, страх Садового

    Мэр Львова Андрей Садовый предложил объявить Львов, Малехов и Грибовичи зоной чрезвычайной экологической ситуации. Также он заявил о попытках дестабилизации ситуации в городе и препятствовании вывозу мусора из областного центра в Киев. В Минэкологии заявили, что ответственность за эту негативную ситуацию несут коммунальные власти.

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