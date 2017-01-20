Депутат: Садовый засекретил вывоз мусора из Львова

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Если украинские полигоны не будут принимать мусор из Львова, его будут вывозить за границу — в Польшу. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый, однако не назвал список иностранных городов, в которые могут вывозить мусор.

Садовый также пожаловался, что Львов уже восемь месяцев находится в "мусорной блокаде", поскольку часто фуры с львовскими отходами в других областях останавливает полиция, разворачивает и сопровождает назад.

Во Львове с начала 2017 года обострилась ситуация с вывозом мусора. Мэр заявил, что Львов на пороге чрезвычайной экологической ситуации. А 18 января комиссия по чрезвычайным ситуациям признала ситуацию с мусором критической.

О целесообразности отправлять львовские отходы в другие страны в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

(публикуется на языке оригинала)

Читайте также: Новинский, "Самопомич" и мусор Садового

Чи дійсно Львів завалений сміттям і стоїть на порозі екологічної катастрофи, як стверджує мер?

— В принципі, ситуація досить таки проблематична, тому що сміття на багатьох вулицях не забирається, дуже багато підприємців, які займались до цього вивозом, пояснюють, що вони не мають куди вивозити сміття, так як майже всюди всі полігони закрили доступ і не приймають.

Було щось зроблено мером, щоб владнати ситуацію в місті?

— Ми, депутати, не розуміємо ситуацію, що відбувається в мерії безпосередньо. Враховуючи ту ситуацію, що були пропозиції безпосередньо, як вийти із даної ситуації, закликати спеціалістів, які б визначили можливість, яким саме способом справлятись зі сміттям, в тому числі, і побудову полігону і сміттєпереробного заводу.

Сім місяців ми чуємо інформацію, якийсь рух вже по факту бачимо, в тому числі і вивіз сміття. Як депутати міської ради ми до сих пір не отримали від комунального підприємства, куди саме возилось сміття, які кошти були використані і куди планується вивозити. Садовий каже, що це таємна інформація, щоб не було супротиву і не було блокад автомобілів із сміттям, яке вивозиться.

Депутати не хотіли підтримувати, щоб дати новоствореному комунальному підприємству ще 100 мільйонів гривен на, як кажуть, роботу зі сміттям, тому що ми не розуміємо, як громадські активісти, як і населення, що саме зі сміттям робиться, які кроки будуть здійснені, який завод має бути побудований, можливості площадок. Це все під грифом секретно і, в принципі, через це великі конфліктні ситуації.

Ми не можемо відповідати, тому що ми самі не знаємо. Сьогодні (в четверг, 19 января — Ред.) перший раз почули, що є можливість побудови заводу, тобто ми знаємо про те, що є залучення кредитних коштів ЄБРР, банку, але сьогодні ми почули, що це під біозавод. Плану, технічних характеристик ми не знаємо.

Фактично сім місяців ми в такій невідомості просимо запитами інформацію: що відбувається, як відбувається. Ми так і не отримали відповіді від мерії.

Які рішення були ухвалені на позачерговій сесії міськради і чому під час сесії виникла бійка?

— Вже близько двох місяців з’явилась така інформація, що в одному із районів з’явилась сортувально-пресувальна, тобто брикетувальна система, яка б мала позбавити проблем місто, хоча фактично сортування забере 30%, а 70% лишиться.

Брикетування, тобто безпосередньо стискування сміття, не позбавить проблем міста, воно зменшить його в об’ємі. Вага нікуди не дінеться, але при зменшенні ще й будуть інфільтрати.

Враховуючи, що не було громадських слухань, що не було інформації для громади того району, все дізнались по факту, люди пішли в протест, тому що не розуміють, що робиться, не хочуть допустити ще однієї трагедії такої, як було на Грибовецькому сміттєзвалищі, де до сих пір немає жодних даних, що воно пересипалось по стандарту, як воно мало пересипатись.

Ми бачимо знищену систему сміттєзвалища, за якою ніхто не слідкував, ніхто не покараний, всі заяви, всі запити невідомо куди діваються. Складу злочину немає, кримінальних справ немає, фактично нікого не посадили за таке недбале ставлення, яка за стільки років привело його до такої катастрофи, яка відбулась в червні.

Подальші кроки, які відбуваються, є закриті секретним якимось грифом і фактично громада вже не вірить мерії, не вірить навіть тим депутатам, які не можуть нічого пояснити, а по факту дізнаються про ті чи інші ситуації, які відбуваються в їх районах.

На трасі Київ-Чоп патрульні поліцейські зупинили п'ять вантажівок, які перевозили львівське сміття. Ці вантажівки їхали без дозвільних документів?

— Я вам скажу більше – я навіть не знаю, куди вони їхали, скільки за це заплатили, хто приймає, які домовленості.

Складена група депутатів, є запит до голови секретаріату, щоб надали пояснення, куди возились, в яких об’ємах, як важилось, скільки приймалось, хто оплачував і скільки оплачував. На даний момент ми цієї інформації не маємо — навіть як депутати міської ради.

Тобто безпосередньо треба до прес-служби мера звертатись, до нього особисто?

— Є в записах Голосу Столиці, коли Андрій Садовий сказав, що він не хоче ділитись цією інформацією ні з ким, враховуючи ту ситуацію, що тільки дізнаються люди, куди везуть, відразу блокують, бо це є політична воля, як кажуть зараз, теперішньої влади.

Але фактично за 10 років головування в мерії до того року, коли сталась трагедія, ніяких дій не відбувалось. Зараз відбуваються дії, які не мають жодного пояснення, в тому числі і можливості громадських слухань і обговорень, наскільки доцільний той чи інший завод — нам просто його нав’язують.

А чому ми не обговорили всі можливості заводу? Ми б, обговоривши систему, як ми будемо справлятись зі сміттям, розуміли, який нам потрібен полігон, ми б розуміли, які кошти треба затратити, чи це потрібно звертатись в ЄБРР, чи ми можемо своїми силами потягнути.

Вам відомо про ідею відвозити брикетоване сміття до Польщі?

— Якщо чесно сказати, перший раз це почув — і навіть не на сесії міської ради, безпосередньо в ЗМІ, що є можливість вивозити. Про це ми нічого не знаємо: скільки це буде коштувати, які міста будуть приймати.

Враховуючи, що це не є політична воля України і є перешкоджання, а це інша держава, я не знаю, на яких домовленостях, як воно має працювати. Ми б мали знати і розуміти, тому що тут вже вплив політики немає як такої, але ми нічого ще про це не знаємо.

Напомним, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко сказал в эфире "ГС", что строительство мусоросжигательных заводов в Киеве усугубит проблему загрязнения воздуха.