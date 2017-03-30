Во Львове ситуация с мусором налаживается, но проблем не меньше

РИА Новости Украина

Ситуация с вывозом мусора во Львове остается критической. Хотя сегодня часть переполненных площадок удалось освободить. Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый. Сейчас с городами Львовщины заключены краткосрочные договоры на вывоз мусора. А город требует длительного сотрудничества, пишет издание Поступ.

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"Нам сняли блокаду в неделю, но я понимаю, что со следующей недели нас снова будут "зажимать". Пока на государственном уровне не будет решен вопрос, куда системно вывозить отходы, у нас будет очень сложная ситуация, потому что государство своими решениями закрыло существующий полигон в Грибовичах. Каждый день мы производим 600 т мусора", – рассказал мэр Львова.

По словам Андрея Садового, такая же критическая ситуация в Пустомытовском, Каменка-Бугском, Жовковском и Городоцком районах.

По словам городского головы Львова, для решения проблемы должна быть общая позиция областного совета, областной администрации и города. Руководство области должно предоставить участок, который будет пригоден для строительства полигона. Ведь такое решение не может принимать город.

"Город готов за средства города сделать все работы, чтобы обустроить новый полигон и для города, и для области. Потому что это проблема и города, и области. Отрапортовать, что мы на завтра расчистим, а послезавтра снова появляются накопления, снова появляются проблемы – это не решение ситуации", – отметил Андрей Садовый.

Противоречивой является ситуация с земельным участком вблизи Добрян, который Львовская облгосадминистрация предложила для строительства мусороперерабатывающего комплекса. Ведь жители села Добряны Николаевского района в пятницу, 24 марта, выставили на дороге блокпост из автомобильных шин, протестуя против строительства мусороперерабатывающего завода.

"В пятницу выехала наша группа туда. Настроение жителей – протестное. Я еще раз подчеркиваю: есть проблема резервного полигона не только для Львова, а еще для 4 районов области. Пустомитовский район – один из крупнейший по объемам отходов. А Каменка-Бугский район, Жовковский район, Городокский район? Где эти районы сегодня возят отходы? Поезжайте по тем районам по просекам, по лесопосадках – там то весь мусор туда вывозят. У нас хоть есть деньги вывезти на полигоны в пределах Украины и возили бы дальше, если бы нам не блокировали вывоз", – пояснил Андрей Садовый.

Ранее стало известно, что жители села Добряны Николаевского района выставили на дороге блокпост из автомобильных шин, протестуя против строительства мусороперерабатывающего завода. О восстановлении протестов в Добрянах 26 марта сообщил депутат Львовского горсовета от партии "УКРОП" Игорь Зинкевич.

Он отметил, что жители села протестуют против свалки. На опубликованном Игорем Зинкевичем фото видно блокпост из шин, над которым висит украинский флаг, а также надписи "Мы не хотим жить в мусоре" и "Нет мусору".

Карьер возле Добрян предложен Львовской облгосадминистрацией под строительство мусороперерабатывающего завода. Однако жители села выступают категорически против строительства завода.

Они также устроили акцию протеста 24 марта, когда в село приехала комиссия из Львова, которая должна была осмотреть земельный участок. При этом, по словам руководителя научного центра "Горхимпром" Анатолия Гайдина, карьер в Добрянах соответствует государственным нормам, поэтому участок формально подходит под строительство мусороперерабатывающего завода.

Также стало известно, что в Днепре активисты вместе с полицией задержали фуру с львовским мусором.

Информацию об этом в воскресенье обнародовали общественные активисты.

Как сообщил активист общественной организации "Рух "Вильна воля" Вадим Мельник, в накладной, которую показал водитель фуры, отправителем мусора значилось львовское предприятие, а получателем – киевское, а пунктом разгрузки указан мусорный полигон "Правобережный" в Днепре.

В патрульной полиции Днепра подтвердили факт остановки фуры. По данным правоохранителей, авто сопроводили на штрафплощадку.

На прошлой неделе на Днепропетровщине в Криничанском районе полиция обнаружила несанкционированный сброс мусора из Львова на свалке райцентра. По факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 239 УК – загрязнение земли.

Между тем новый конфликт из-за львовского мусора произошел вблизи Мостиска на Львовщине. Жители окрестных сел, пользующиеся свалкой, не пустили львовские грузовики. Поэтому пришлось везти мусор обратно.

"А чего ждать? Мне за это никто не заплатит, что я буду здесь ждать. У меня уже рабочий день давно закончился. Еду обратно в гараж, ставлю машину – и все. Вместе с тем мусором! А что я должен делать, скажите?", – жаловался водитель грузовика Василий Попович.

Так в понедельник, 27 марта, сделали семь грузовиков. Им пришлось ждать 3 часа у Мостиской свалки, так как местные жители заблокировали въезд.

Блокируют жители Липников и Стрелецкого, что рядом с Мостисками. Говорят, их депутаты дали "добро" только на одиннадцать грузовиков с львовским мусором.

"Начали сюда мусор возить. Мы пошли на уступки – 10 или 11 машин выгрузили здесь. Понимаем ситуацию Львова. Мы все прекрасно понимаем, но знаем, что это будет с нами! Позволили завезти им до 200 т – они возят ночью так, чтобы мы учета не вели. Мы здесь все время не можем стоять и следить", – рассказал активист из Липников Зиновий Щур.

Накапливать возле них хлам, говорят селяне, – это вредить их детям. Поэтому готовы стоять и дальше, даже дежурства ночные продумали. Стоят уже с прошлой пятницы.

"По 3 часа будем дежурить ночью. В ту ночь мы дежурили два человека по 2 часа. Но этого мало. Мы увидели, что фуры стоят под Мостисками. Прячут фуры. Наверное, имеют такое намерение, чтобы ночью везти. Но мы этого не допустим", – уточнил активист с. Стрелковое Марьян Мазур.

Зато перевозчик отмечает: имеет право пользоваться этим свалкой по условиям договора.

"Лимит у нас был 200 т. Сейчас осталось 90 т. Сегодня во вторник, машины поехали туда, разгрузились четыре. И две машины заблокировали. Еще 9 машин осталось. То есть 90 т. То есть, согласно условиям договора, можем выгрузить еще две машины, кроме стоящим там", – пояснил директор ООО "Гринера Украины" Алексей Карнаушенко.

Напомним, по состоянию на 28 марта подписаны соглашения с пятью полигонами в области. Они согласились принять 1900 т отходов – это меньше, чем Львов производит за четыре дня.

Между тем потребности закрывать школы и детсады Львова из-за невывезенного мусор, который накопился у этих учреждений, сейчас нет. Об этом во вторник, 28 марта, во время брифинга заявила начальница городского управления образования Зоряна Довганык.

Напомним, на прошлой неделе о возможных вспышках инфекционных заболеваний из-за переполненных мусорныъ контейнеров заявляли в Госпродпотребслужбе Львовщины. Следовательно, там отмечали, что это может стать поводом для закрытия учебных заведений.

Однако, по словам Зоряны Довганик, сейчас ситуация с вывозом мусора от образовательных учреждений изменилась.

"Из 116 площадок, которые мы имеем, 36 остаются заполненными. На прошлой неделе ситуация была значительно хуже. Было более 50 таких площадок. Ситуация ежедневно улучшается", – подытожила Зоряна Довганык.