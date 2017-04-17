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    Общество

    Каждый четвертый двор во Львове завален мусором

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    Операция "утилизация". Гастроли львовского мусора по стране (269)

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    По информации Львовского городского совета, мусор не вывезен с 336 контейнерных площадок жилого фонда, что составляет 27,2% от общего количества домов.
    Мусор на улицах Львова
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина.  Во Львове переполненными остались 27% площадок для мусора, сообщает Львовский горсовет со ссылкой на управление жилищного хозяйства.

    Мусор на улицах Львова
    Украинское фото
    Прогулка по Львову, утопающему в мусоре

    "Сегодня мусор не вывезен с 336 контейнерных площадок жилого фонда. Это 27,2% от общего количества", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что в целом во Львове 1237 мусорных площадок жилого фонда. Ежедневно город производит ориентировочно 500-600 тонн твердых бытовых отходов.

    Во Львове уже скоро год как продолжаются проблемы с вывозом мусора. С тех пор как из-за пожара была закрыта городская свалка, Львов с большим трудом вывозит мусор на другие полигоны.

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