Каждый четвертый двор во Львове завален мусором

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Во Львове переполненными остались 27% площадок для мусора, сообщает Львовский горсовет со ссылкой на управление жилищного хозяйства.

"Сегодня мусор не вывезен с 336 контейнерных площадок жилого фонда. Это 27,2% от общего количества", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом во Львове 1237 мусорных площадок жилого фонда. Ежедневно город производит ориентировочно 500-600 тонн твердых бытовых отходов.

Во Львове уже скоро год как продолжаются проблемы с вывозом мусора. С тех пор как из-за пожара была закрыта городская свалка, Львов с большим трудом вывозит мусор на другие полигоны.