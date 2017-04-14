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    Общество

    В Житомирской области снова нашли львовский мусор

    (обновлено: )4410
    Как сообщили в Андреевском сельском совете Пулинского района области, два грузовика разгрузили мусор в нескольких метрах от трассы "Киев-Чоп". По чекам и разным бумагам видно, что эти тонны мусора - из Львова".
    Львовский мусор. Архивное фото
    pl.npu.gov.ua

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В Житомирской области обнаружен несанкционированный сброс мусора, вывезенного из Львова, сообщили в Андреевском сельском совете Пулинского района.

    Мусор на улицах Львова
    Украинское фото
    Прогулка по Львову, утопающему в мусоре

    Отмечается, что возле села Улашановка у дороги были обнаружены бытовые отходы.

    "Сегодня ночью возле Улашановки Пулинского района нашли тонны львовского мусора. Это село территориально относится к нашему Андреевскому сельсовету. Два грузовика разгрузили мусор в нескольких метрах от трассы "Киев-Чоп". По чекам и разным бумагам видно, что эти тонны мусора — из Львова", — рассказали в сельсовете, передает УНИАН.

    Представители сельсовета обратились в милицию, проводится проверка.

    По данным агентства, ночью на пятницу фуры с львовским мусором обнаружили также у себя жители села Червоноселка Пулинского района. По данным факту полиция проводит проверку.

    Напомним, днем ранее, 13 апреля, автомобиль со львовским мусором был задержан в Ровенской области.

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