В Житомирской области снова нашли львовский мусор

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В Житомирской области обнаружен несанкционированный сброс мусора, вывезенного из Львова, сообщили в Андреевском сельском совете Пулинского района.

Отмечается, что возле села Улашановка у дороги были обнаружены бытовые отходы.

"Сегодня ночью возле Улашановки Пулинского района нашли тонны львовского мусора. Это село территориально относится к нашему Андреевскому сельсовету. Два грузовика разгрузили мусор в нескольких метрах от трассы "Киев-Чоп". По чекам и разным бумагам видно, что эти тонны мусора — из Львова", — рассказали в сельсовете, передает УНИАН.

Представители сельсовета обратились в милицию, проводится проверка.

По данным агентства, ночью на пятницу фуры с львовским мусором обнаружили также у себя жители села Червоноселка Пулинского района. По данным факту полиция проводит проверку.

Напомним, днем ранее, 13 апреля, автомобиль со львовским мусором был задержан в Ровенской области.