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    Умер легендарный украинский поэт

    (обновлено: )129
    Украинский поэт Борис Олейник скончался на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Олейник за свою жизнь сделал значительный вклад в украинскую поэзию, журналистику.
    Борис Олейник
    Argumentua.com

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Известный украинский поэт Борис Олейник скончался сегодня на 82-м году жизни. Об этом сообщил журналист Михаил Маслий на своей странице в Facebook.

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    "30 апреля в 11 часов 45 минут на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни почил в Боге легендарный украинский поэт Борис Олейник… Царство Небесное", — написал Маслий.

    Также журналист отметил, что Олейник за свою жизнь сделал значительный вклад в украинскую поэзию, журналистику, а также "к несчастью" был вынужден заниматься политикой.

    "И все же многомиллионную любовь украинцев во всем мире Борис Ильич заслужил именно за свою поэзию. Когда читаешь его "Молодецкую балладу", "Старую песню на новый мотив", "Ринг", "К проблеме: революция и художник", "А предатель всегда продает кого-то", чувствуешь почерк виртуоза слова высочайшего класса", — отметил Маслий, добавив, что в активе Олейника также есть более полусотни песен в соавторстве с известными композиторами страны.

    Ранее сообщалось, что в возрасте 81 года скончался поэт Анри Волохонский, автор стихотворения "Рай" ("Над небом голубым…").

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