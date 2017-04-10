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    Восемьдесят лет назад родилась известная поэтесса Белла Ахмадулина

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    Собственный поэтический стиль Ахмадулиной сформировался к середине 1960-х. Для лирики поэтессы характерны возвышенная лексика, метафоричность, изысканная стилизация "старинного" слога, музыкальность и интонационная свобода.
    Белла Ахмадулина. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Советская и российская поэтесса Белла (Изабелла) Ахатовна Ахмадулина родилась 10 апреля 1937 года в Москве в семье с русскими, татарскими и итальянскими корнями.

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    Ее отец был крупным таможенным начальником, а мать – майором КГБ и переводчиком.

    Стихи Белла начала писать школьницей, впервые они были опубликованы в 1955 году в журнале "Октябрь".

    Она посещала литературный кружок под руководством Евгения Винокурова.

    В 1960 году окончила Литературный институт имени М. Горького.

    Известность Белла Ахмадулина приобрела в начале 1960-х годов поэтическими выступлениями в Политехническом музее, Лужниках, Московском университете вместе с поэтами Андреем Вознесенским, Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, собиравшими большую аудиторию.

    Собственный поэтический стиль Ахмадулиной сформировался к середине 1960-х. Для лирики поэтессы характерны возвышенная лексика, метафоричность, изысканная стилизация "старинного" слога, музыкальность и интонационная свобода.

    Первый ее сборник стихов "Струна" вышел в 1962 году, затем были выпущены сборники "Уроки музыки" (1969), "Стихи" (1975), "Свеча" и "Метель" (оба – 1977). Подборки стихов Ахмадулиной постоянно публиковались в периодике.

    В 1983 году был напечатан сборник "Тайна" (1983). В 1987 году вышел в свет сборник "Сад", удостоенный Государственной премии СССР в 1989 году.

    Рассказ Ахмадулиной "Много собак и собака" был напечатан в неофициальном альманахе "Метрополь" в 1979 году.

    В постсоветской России были выпущены более 15 сборников Ахмадулиной, а также собрание сочинений в трех томах.

    Ахмадулина известна также переводами грузинских поэтов Галактиона Табидзе, Симона Чиковани и др.

    Автор многочисленных эссе – о Владимире Набокове, Анне Ахматовой, Марине Цветаевой, Венедикте Ерофееве, Владимире Высоцком.

    Ахмадулина снималась в кино, играла журналистку в фильме Василия Шукшина "Живет такой парень" (1964), была занята в небольших ролях в картинах "Спорт, спорт, спорт" (1970), "Ключ без права передачи" (1976). Она была сценаристом драмы "Чистые пруды" (1965) и короткометражного фильма "Стюардесса" (1967) по произведениям Юрия Нагибина.

    Белла Ахмадулина была удостоена различных наград. Она была лауреатом Государственной премии СССР (1989), Премии президента РФ в области литературы и искусства 1998 года, Государственной премии РФ 2004 года.

    Была награждена орденом Дружбы Народов, орденами "За заслуги перед Отечеством" II (2007) и III (1997) степеней.

    Была лауреатом Пушкинской премии (1994). В 2004 году ей была присуждена Премия имени Булата Окуджавы.

    Она была почетным членом Американской Академии искусств и литературы.

    29 ноября 2010 года Белла Ахмадулина скончалась в Москве. Похоронена на Новодевичьем кладбище.

    В память о поэтессе в 2012 году учреждена Российско-итальянская литературная премия "БЕЛЛА".

    Белла Ахмадулина была замужем за поэтом Евгением Евтушенко, затем за писателем Юрием Нагибиным. В 1974 году ее супругом стал художник Борис Мессерер.

    В 2015 году в Тарусе был открыт памятник Белле Ахмадулиной, созданный ее мужем – народным художником России Борисом Мессерером. Он также написал воспоминания о жене "Промельк Беллы".

    У поэтессы остались дочери Анна и Елизавета.

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