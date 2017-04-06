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    Культура

    В США походит церемония прощания с российским поэтом Евтушенко

    (обновлено: )19
    Друг поэта - писатель и богослов Михаил Моргулис сообщил, что церемония прощания проходит в арт-центре университета Талсы, "где Евгений Александрович работал последние четверть века".
    Творческий вечер поэта Евгения Евтушенко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. В американском городе Талса (штат Оклахома) проходит церемония прощания с Евгением Евтушенко, рассказал РИА Новости друг поэта — писатель и богослов Михаил Моргулис.

    Поэт Евгений Евтушенко на творческом вечере
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Умер Евгений Евтушенко - поэт, режиссер, сценарист и актер

    По его словам, проститься с Евтушенко пришли 600 человек. 

    Советский и российский поэт Евгений Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в американском городе Талса (штат Оклахома), где он жил и работал в последние четверть века.

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    "Церемония проходит в арт-центре университета Талсы, где Евгений Александрович работал последние четверть века. В ней участвуют 600 человек", — сообщил Моргулис, добавив, что "дети поэта читают его стихи".

    Ранее сообщалось, что Евтушенко похоронят в России 12 апреля, накануне в Центральном доме литераторов пройдет прощание с поэтом. 

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