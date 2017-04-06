В США походит церемония прощания с российским поэтом Евтушенко

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. В американском городе Талса (штат Оклахома) проходит церемония прощания с Евгением Евтушенко, рассказал РИА Новости друг поэта — писатель и богослов Михаил Моргулис.

По его словам, проститься с Евтушенко пришли 600 человек.

Советский и российский поэт Евгений Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в американском городе Талса (штат Оклахома), где он жил и работал в последние четверть века.

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"Церемония проходит в арт-центре университета Талсы, где Евгений Александрович работал последние четверть века. В ней участвуют 600 человек", — сообщил Моргулис, добавив, что "дети поэта читают его стихи".

Ранее сообщалось, что Евтушенко похоронят в России 12 апреля, накануне в Центральном доме литераторов пройдет прощание с поэтом.