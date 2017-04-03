Конец эпохи: ушел из жизни Евгений Евтушенко - больше, чем поэт

РИА Новости Украина

Великий классик советской и российской поэзии, выразивший в своих произведениях настроения целой эпохи, человек, который до последних дней был предан творчеству и аудитории, Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни после тяжелой борьбы с раком.

Евтушенко был последним из великих творцов эпохи "шестидесятников", поэтом, прожившим долгий век — гораздо раньше ушли из жизни Белла Ахмадуллина, Роберт Рождественский, Василий Аксенов, Андрей Вознесенский.

Несмотря на здоровье, Евтушенко продолжал творить и путешествовать до последних дней, собирая, как и прежде, огромные залы поклонников, желавших прикоснуться к легенде. Влияние Евтушенко сложно переоценить, ведь все — государственные и культурные деятели, поклонники, близкие люди — единодушны во мнении, что своим уходом поэт ознаменовал конец целой эпохи.

Евтушенко скончался от рака, сообщил РИА Новости писатель Михаил Моргулис, друживший с поэтом более десяти лет.

"У него был рак в необратимой форме. После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца", — сказал собеседник агентства.

Как рассказал агентству Ассошиэйтед Пресс сын поэта Евгений, впервые такой диагноз Евтушенко поставили около шести лет назад. Тогда ему сделали операцию и удалили часть почки, однако недавно болезнь вернулась. Врачи диагностировали последнюю, четвертую стадию рака, рассказал сын литератора.

"В пятницу состояние его здоровья стало резко ухудшаться", — рассказал Евгений-младший.

Тем не менее, Евтушенко умер безболезненно, сказал он.

"Он ушел достаточно спокойно, безболезненно. Я держал его руку около часа до его кончины. Он знал, что любим", — рассказал сын литератора и добавил, что вокруг в последние часы были члены семьи и друзья.

Похоронят Евтушенко в Москве, в Переделкино, как он и завещал.

"Да, он хотел быть похоронен на кладбище в Переделкино. Сроки еще не определены, я не знаю, сколько времени займет решение всех формальностей", — сказала вдова поэта Мария Новикова.

"Евтушенко похоронят в Переделкино, это его завещание… Несколько недель назад мы с Евгением Александровичем вели шутливый разговор, и он мне сказал, что хочет быть похоронен только в Переделкино", — добавил Моргулис.

Он рассказал, что сначала состоится отпевание в США, а затем прощание пройдет в России.

"Прощание в Москве будет не раньше, чем через неделю… Основное прощание будет в Москве. Но также в городе Талса (штат Оклахома), где он преподавал в университете, будет проведена прощальная служба в православной церкви. Ее дата, скорее всего, станет известна в субботу вечером или в воскресенье утром", — сказал Моргулис.

Он также сообщил, что "отпевание в США пройдет через несколько дней в межконфессиональной церкви университета города Талса (штат Оклахома), где работал Евтушенко".

Эпоха 60-х осталась в памяти людей как время небывало мощного влияния литературы и искусства поэзии, и вместе с тем как время очень противоречивое. Евтушенко был человеком своего времени, настоящим олицетворением эпохи, считает директор Литературного музея Дмитрий Бак.

По мнению режиссера Никиты Михалкова, стихи Евтушенко кровно связаны со временем и станут для будущих поколений энциклопедией жизни нашей страны. Он подчеркнул, что многие из произведений поэта "разлетелись на фразы, навсегда запечатлев образ времени, в котором он жил".

"Это большая редкость, когда вырастает новое поколение, которое, может быть, никогда и не видело в глаза человека, но услышав имя и фамилию — Евгений Евтушенко — любой даже малограмотный человек осознает, о ком идет речь", — сказал Михалков.

Режиссер Андрей Кончаловский с великим сожалением заметил, что со смертью Евтушенко "мы лишились большого, разнообразного, противоречивого, обаятельного" поэта.

"Теперь только все, кто понимает русскую словесность, тот, кто умеет еще читать, начнет реально оценивать значение для русской литературы Евгения Евтушенко. Все мелкое, все поверхностное отвалится — останутся его изумительные достижения в области поэзии", — сказал Кончаловский.

Евтушенко был вынужден покинуть Россию, но всегда мысленно оставался со своей родиной, продолжал творить и удивлять до последних дней своей жизни, ни на секунду не забывая о своем высоком предназначении.

"Невыносимое вынес этот человек. Он вынужден был вырвать себя из российской ежедневности, но одновременно ежеминутно оставаясь и душой, и стихами, и делами, и семьей своей дома — в Переделкино, в России, вместе с Машей — женой и спасительницей своей", — сказал народный артист России Вениамин Смехов.

Друг Евтушенко, поэт и литературовед Игорь Волгин рассказал, что поэт принимал активнейшее участие в литературной жизни России, его динамичность потрясала. Он выходил на сцену, собирая огромные залы по всей стране: он нуждался в контакте с аудиторией так же, как и аудитория нуждалась в нем на протяжении многих лет.

Соболезнования в связи с кончиной Евтушенко выразили также государственные деятели.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования вдове, родным и близким Евтушенко, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что наследие поэта является составной частью российской культуры.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал кончину Евтушенко "огромной утратой" для страны и всех тех, кто "восхищался его произведениями, знал его крылатые фразы и выражения буквально наизусть".

"Он умел находить ключ к душам людей, находить удивительно точные слова, созвучные многим. Мы всегда будем помнить этого великого человека", — написал премьер в "ВКонтакте".

Министр культуры России Владимир Мединский, который "имел большое счастье" быть лично знакомым с Евтушенко, отметил грандиозный талант автора, который появился "на небосводе отечественной литературы и вместе с другими прославленными мастерами слова стал одной из главных ее фигур".

По его словам, Евтушенко заслуженно стал российским классиком — интерес к такому творчеству попросту не может угаснуть, его будут помнить в веках.

Президент СССР Михаил Горбачев сказал, что Евтушенко был поэтом, чьи стихи откликались в душах миллионов людей.

"До конца своих дней он оставался живым, ярким, неравнодушным человеком, гражданином. Встречаясь с ним в разные годы и в разных обстоятельствах, я видел перед собой человека, болеющего за судьбы страны и мира, верящего в добро, ищущего справедливости", — заявил Горбачев журналистам в субботу.