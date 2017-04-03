наверх
03.04.201722:46
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.08
  • USD27.02+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Культура

    Похороны Евтушенко пройдут в Переделкино 11-12 апреля - друг семьи

    (обновлено: )35
    По словам друга семьи поэта Михаила Моргулиса, ранее похороны планировались на 9 апреля, но это Вербное воскресенье, поэтому все будет перенесено на 11 или 12 апреля. Прощание пройдет в Центральном доме литераторов, похороны - в Переделкино.
    Поэт Евгений Евтушенко
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Похороны Евгения Евтушенко состоятся в Переделкино, скорее всего, 11 или 12 апреля, сообщил в понедельник РИА Новости друг семьи поэта Михаил Моргулис.

    Поэт Евгений Евтушенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Конец эпохи: ушел из жизни Евгений Евтушенко - больше, чем поэт

    Евтушенко скончался в субботу на 85-м году жизни в американском городе Талса (штат Оклахома), где он жил и работал в последние четверть века.

    Моргулис напомнил, что ранее похороны планировались на 9 апреля. "Но это православный праздник — Вербное воскресенье. Поэтому все, скорее всего, будет перенесено на 11 или 12 апреля. Прощание пройдет в Центральном доме литераторов, похороны — в Переделкино", — сказал он.

    Моргулис также сообщил, что отпевание Евтушенко по православному обряду пройдет 5 апреля в межконфессиональной христианской церкви университета Талсы. По его словам, "в тот же день отдельная церемония прощания пройдет в департаменте университета, в котором Евтушенко работал 25 лет".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв в метро
    Теракт в метро Санкт-Петербурга
    Пульт от телевизора
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Слоган Евровидения-2017
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...