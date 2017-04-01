В США скончался поэт Евгений Евтушенко

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В субботу в США на 85-м году жизни скончался поэт Евгений Евтушенко от остановки сердца. Об этом сообщила в субботу РИА Новости его вдова Мария Новикова.

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"Он скончался несколько минут назад в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца", — сказала она.

Новикова не стала отвечать на вопрос о дате и времени похорон. "Извините, никаких комментариев никому", — заявила вдова.

Евгений Евтушенко — советский поэт, известный также как прозаик и публицист. В 1991 году уехал с семьей преподавать в США, где и проживал по настоящее время.

Ранее сообщалось, что российский поэт Евгений Евтушенко находится в больнице в США в тяжелом состоянии.