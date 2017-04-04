Названы дата и место прощания с Евтушенко

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Прощание с поэтом Евгением Евтушенко состоится во вторник, 11 апреля, в Центральном доме литераторов, об этом сообщил источник, близкий к семье поэта.

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"Прощание с Евгением Евтушенко состоится в Центральном доме литераторов, 12 апреля состоится отпевание в церкви в Переделкино и похороны на кладбище", — сказал собеседник агентства.

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Евтушенко скончался в субботу на 85-м году жизни в американском городе Талса (штат Оклахома), где он жил и работал в последние четверть века.