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    Культура

    Названы дата и место прощания с Евтушенко

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    Прощание с Евгением Евтушенко состоится в Центральном доме литераторов во вторник, 11 апреля. На следующий день состоится отпевание в церкви в Переделкино и похороны на кладбище.
    Поэт Евгений Евтушенко на праздновании юбилея театра Современник
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Прощание с поэтом Евгением Евтушенко состоится во вторник, 11 апреля, в Центральном доме литераторов, об этом сообщил источник, близкий к семье поэта.

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    "Прощание с Евгением Евтушенко состоится в Центральном доме литераторов, 12 апреля состоится отпевание в церкви в Переделкино и похороны на кладбище", — сказал собеседник агентства.

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    Евтушенко скончался в субботу на 85-м году жизни в американском городе Талса (штат Оклахома), где он жил и работал в последние четверть века.

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