Друг Евтушенко сообщил, когда состоится прощание с поэтом в США

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Медицинское заключение о смерти поэта Евгения Евтушенко от властей штата Оклахома ожидается в среду-четверг. Об этом сообщил в воскресенье РИА Новости друг семьи Евтушенко Михаил Моргулис.

"По американским законам, для похорон человека, умершего в США, а также для транспортировки в другую страну необходимо заключение медицинских властей штата, в данном случае Оклахомы. Только что я разговаривал с вдовой Евгения Александровича — Марией Евтушенко. И она мне сказала, что заключение медицинского департамента ждут в лучшем случае в среду-четверг", — сказал Моргулис.

По его словам, "сразу после получения такого документа состоится церемония прощания по православному обряду в межконфессиональной церкви университета города Талса, где работал Евтушенко, на которой будут присутствовать как русские, так и американские друзья". Он предположил, что это может произойти "в четверг-пятницу".

Моргулис также напомнил, что "на 9 апреля намечено прощание с поэтом в Москве".

Евгений Евтушенко скончался в субботу в США на 85-м году жизни.