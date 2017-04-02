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    Культура

    Друг Евтушенко сообщил, когда состоится прощание с поэтом в США

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    Как сообщил Михаил Моргулис, сразу после получения медзаключения о смерти состоится церемония прощания по православному обряду в межконфессиональной церкви университета города Талса, где работал Евтушенко.
    Поэт Евгений Евтушенко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Медицинское заключение о смерти поэта Евгения Евтушенко от властей штата Оклахома ожидается в среду-четверг. Об этом сообщил в воскресенье РИА Новости друг семьи Евтушенко Михаил Моргулис.

    Поэт Евгений Евтушенко на творческом вечере
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Умер Евгений Евтушенко - поэт, режиссер, сценарист и актер

    "По американским законам, для похорон человека, умершего в США, а также для транспортировки в другую страну необходимо заключение медицинских властей штата, в данном случае Оклахомы. Только что я разговаривал с вдовой Евгения Александровича — Марией Евтушенко. И она мне сказала, что заключение медицинского департамента ждут в лучшем случае в среду-четверг", — сказал Моргулис.

    По его словам, "сразу после получения такого документа состоится церемония прощания по православному обряду в межконфессиональной церкви университета города Талса, где работал Евтушенко, на которой будут присутствовать как русские, так и американские друзья". Он предположил, что это может произойти "в четверг-пятницу".

    Моргулис также напомнил, что "на 9 апреля намечено прощание с поэтом в Москве".

    Евгений Евтушенко скончался в субботу в США на 85-м году жизни.

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