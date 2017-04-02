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    Прощание с Евтушенко пройдет не раньше чем через неделю - друг семьи

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    По словам друга Евтушенко - писателя и богослова Михаила Моргулиса, прощание с поэтом в Москве будет не раньше, чем через неделю. Евгения Евтушенко похоронят в Переделкино.
    Поэт Евгений Евтушенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Прощание с Евгением Евтушенко в Москве состоится не раньше чем через неделю, его похоронят в Переделкино, согласно завещанию, сообщил в субботу РИА Новости друг Евтушенко — писатель и богослов Михаил Моргулис.

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    "Прощание в Москве будет не раньше, чем через неделю. Евтушенко похоронят в Переделкино, это его завещание", — сказал Моргулис, друживший с поэтом более десяти лет.

    "Несколько недель назад мы с Евгением Александровичем вели шутливый разговор, и он мне сказал, что хочет быть похоронен только в Переделкино", — рассказал собеседник агентства.

    Моргулис также сообщил, что "отпевание в США пройдет через несколько дней в межконфессиональной церкви университета города Талса (штат Оклахома), где работал Евтушенко". По его словам, "сроки не определены".

    Евтушенко скончался в США в субботу на 85-м году жизни.

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