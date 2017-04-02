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    Культура

    Евгений Евтушенко будет похоронен в Москве - вдова

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    По словам вдовы поэта Марии Новиковой, Евгений Евтушенко хотел быть похоронен на кладбище в Переделкино. Сроки еще не определены, не известнопока еще сколько времени займет решение всех формальностей.
    Поэт Евгений Евтушенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Похороны Евгения Евтушенко состоятся в Москве, сроки пока неизвестны, сообщила в субботу вдова поэта Мария Новикова.

    Поэт Евгений Евтушенко на творческом вечере
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Умер Евгений Евтушенко - поэт, режиссер, сценарист и актер

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    "Да, он хотел быть похоронен на кладбище в Переделкино. Сроки еще не определены, я не знаю, сколько времени займет решение всех формальностей", — сказала она.

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    Напомним, 14 декабря 2014 года во время гастролей в Ростове-на-Дону Евгений Евтушенко был госпитализирован в связи с резким ухудшением самочувствия. 24 августа 2015 года для устранения проблем с сердечным ритмом поэту в ходе операции ввели кардиостимулятор. 31 марта 2017 года Евтушенко был госпитализирован в тяжёлом состоянии в США.

    Евтушенко скончался в субботу в США на 85-м году жизни.

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