Евгений Евтушенко будет похоронен в Москве - вдова

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Похороны Евгения Евтушенко состоятся в Москве, сроки пока неизвестны, сообщила в субботу вдова поэта Мария Новикова.

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"Да, он хотел быть похоронен на кладбище в Переделкино. Сроки еще не определены, я не знаю, сколько времени займет решение всех формальностей", — сказала она.

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Напомним, 14 декабря 2014 года во время гастролей в Ростове-на-Дону Евгений Евтушенко был госпитализирован в связи с резким ухудшением самочувствия. 24 августа 2015 года для устранения проблем с сердечным ритмом поэту в ходе операции ввели кардиостимулятор. 31 марта 2017 года Евтушенко был госпитализирован в тяжёлом состоянии в США.

Евтушенко скончался в субботу в США на 85-м году жизни.