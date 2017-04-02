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    Евтушенко умер от рака в необратимой форме - друг семьи

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    По словам друга семьи Евтушенко Михаила Моргулиса, у поэта был рак в необратимой форме. После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца.
    Поэт Евгений Евтушенко на праздновании юбилея театра Современник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Поэт Евгений Евтушенко скончался от рака, сообщил в субботу друг его семьи Михаил Моргулис.

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    "У него был рак в необратимой форме. После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца", — сказал собеседник агентства.

    Как рассказал агентству Ассошиэйтед Пресс сын поэта Евгений, впервые такой диагноз Евтушенко поставили около шести лет назад. Тогда ему сделали операцию и удалили часть почки, однако недавно болезнь вернулась. Врачи диагностировали последнюю, четвертую стадию рака, рассказал сын литератора.

    "В пятницу состояние его здоровья стало резко ухудшаться", — рассказал Евгений-младший.

    Тем не менее, Евтушенко умер безболезненно, сказал он.

    "Он ушел достаточно спокойно, безболезненно. Я держал его руку около часа до его кончины. Он знал, что любим", — рассказал сын литератора и добавил, что вокруг в последние часы были члены семьи и друзья.

    Евтушенко скончался в США в субботу на 85-м году жизни.

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