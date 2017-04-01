Генконсульство РФ в США поможет выполнить последнюю волю Евтушенко

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Генеральное консульство РФ в Хьюстоне окажет содействие в выполнении последней воли скончавшегося в США поэта Евгения Евтушенко. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне.

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Ранее жена Евтушенко Мария Новикова сообщила РИА Новости, что поэт скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.

"Генеральное консульство РФ окажет максимальное содействие в выполнении его последней воли", — сказали в пресс-службе посольства.

Как отметил генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Зайцев, "мы скорбим вместе с семьей, близкими и поклонниками".