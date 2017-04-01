Евгений Евтушенко. Справка

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В США на 85-м году жизни от остановки сердца скончался классик советской и российской поэзии, шестидесятник Евгений Евтушенко. Об этом сообщила в субботу РИА Новости его вдова Мария Новикова.

Евгений Евтушенко — фигура для отечественной поэзии знаковая, шестидесятник, классик, перечислять регалии которого не имеет смысла — бесчисленное множество советских и российских государственных наград, зарубежных и отечественных литературных премий.

Евтушенко родился в Сибири 18 июля 1932 года. Отец поэта Александр Гангнус, геолог и поэт-любитель, и мать Зинаида Евтушенко, геолог и актриса, с детства прививали сыну любовь к литературе. "Благодаря отцу я уже в шесть лет научился читать и писать, залпом читал без разбора Дюма, Флобера, Боккачо, Сервантеса и Уэллса", — вспоминает в своей автобиографии поэт. Публиковаться Евтушенко начал с 17 лет, его первое стихотворение напечатала газета "Советский спорт" в 1949 году.

Первая книга стихов "Разведчики грядущего" выходит в 1952 году, в год поступления Евтушенко в Литературный институт имени Горького, и в этом же году его приняли в Союз писателей, 20-летнего мальчишку, что по советским меркам немыслимо, "молодые писатели" 40 лет ждали своего часа.

Евтушенко вспоминал в мемуарах, что в Союз писателей он попал благодаря своей книге, которую он сам считал незрелой и сырой.

Поэзию — в массы!

В 1960-е годы советскую интеллигенцию охватил поэтический бум. На знаменитых литературных вечерах в Политехническом музее блистали Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава. Политех не вмещал всех желающих, и поэты вышли на стадионы. Никогда в истории отечественной литературы такое больше не повторилось.

Евтушенко один за одним выпускает сборники стихов: "Третий снег" (1955), "Шоссе энтузиастов" (1956), "Обещание" (1957), "Стихи разных лет" (1959), "Яблоко" (1960), "Нежность" (1962), "Взмах руки" (1962). Его имя гремит по всей стране.

"Поэт в России — больше, чем поэт", — увековечит этот время в одной строке Евтушенко. Эпатажный, дерзкий, несоветский, Евтушенко не ограничивается одной лишь безобидной лирикой. Поэма "Братская ГЭС", стихи "Наследники Сталина", "Правда", "Утренний народ" относились к числу скандальных. Но настоящий скандал разразился в 1963 году, когда генсек Никита Хрущев узнал, что Евтушенко до того "зарвался", что посмел отдать свою автобиографию для публикации во Франции, благо за границей он был частый гость, в отличие от остальных "рожденных в СССР".

На IV Пленуме Союза писателей СССР в том же году поэта подвергли обструкции, а СМИ разразились гневными статьями о "политической инфантильности" поэта.

Реванш Евтушенко возьмет в 1986 году — его, "инфантильного", изберут секретарем правления Союза писателей СССР, а в 1989-м выкажут политическое доверие на государственном уровне. Евтушенко стал Народным депутатом СССР от Харькова и оставался им до кончины СССР.

В годы опалы Евтушенко пробует себя в роли режиссера. В 1983 году он снимает фильм "Детский сад", основанный на его воспоминаниях о военном детстве, поэт сыграет в своем фильме одну из ролей. Кинематографический опыт в качестве сценариста и актера у него уже был. В картине Саввы Кулиша "Взлет" (1979) Евтушенко сыграл главную роль — основоположника космонавтики Константина Циолковского. А после "Детского сада" поэт еще раз выступит в роли режиссера, сценариста и актера в 1990 году в фильме "Похороны Сталина".

Американский период

С падением СССР пал и железный занавес, человек мира в 1991 году заключает контракт с американским университетом в городе Талса, штат Оклахома, и уезжает с семьёй преподавать литературу. В США поэт проживал до настоящего времени, не забывая своих почитателей на родине. "Не могу быть писателем-надомником, люблю видеть лица своих читателей, где бы я ни был. Из России я уезжаю помолодевшим", — рассказывал Евтушенко журналистам.

В 2014 году на гастролях в Ростове-на-Дону поэту стало плохо, он был госпитализирован в местную больницу, а позже самолетом переправлен в Москву. "У меня еще очень много дел", — отвечал поэт на вопросы журналистов о своем здоровье, имея в виду, в частности, незавершенный на тот момент роман "Город желтого дьявола".

"Это роман не об Америке. А о чем? Он будет как бы в двух действиях идти — параллельно. Первое действие — мои приключения в 1941-м, когда с одной девочкой мы решили бежать на фронт сражаться с гитлеровцами, когда они подошли к Москве. И второе действие — 1961 год, когда я впервые поехал в США. То, что мне казалось когда-то совершенно непредставимым. У нашего поколения был украден этот кусочек жизни, это был как бы другой земной шар", — рассказывал СМИ Евтушенко. Но круглый шар неизбежно приводил его домой, к истокам — на дачу, в российский писательский поселок Переделкино.