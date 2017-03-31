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    Евгений Евтушенко госпитализирован в США

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    По словам помощника поэта, Евгений Евтушенко госпитализирован в США, в настоящее время находится в больнице, его состояние оценивается пока как нормальное.
    Поэт Евгений Евтушенко
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США, его состояние оценивается как нормальное, сообщил РИА Новости помощник поэта.

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    "Евгений Александрович госпитализирован сегодня. Сейчас находится в больнице, состояние пока нормальное", — сказал собеседник агентства.

    Евгению Евтушенко 18 июля исполнится 85 лет. Советский и русский поэт. Получил известность также как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист и актёр.

    Евтушенко за последний год неоднократно проходил госпитализацию. В декабре прошло года он был госпитализирован в московскую Больницу скорой медицинской помощи №2 после того, как его доставил из Ростова-на-Дону спецборт МЧС России.

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