КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США, его состояние оценивается как нормальное, сообщил РИА Новости помощник поэта.

"Евгений Александрович госпитализирован сегодня. Сейчас находится в больнице, состояние пока нормальное", — сказал собеседник агентства.

Евгению Евтушенко 18 июля исполнится 85 лет. Советский и русский поэт. Получил известность также как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист и актёр.

Евтушенко за последний год неоднократно проходил госпитализацию. В декабре прошло года он был госпитализирован в московскую Больницу скорой медицинской помощи №2 после того, как его доставил из Ростова-на-Дону спецборт МЧС России.