Жена Евтушенко: врачи пытаются понять, что делать

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Российский поэт Евгений Евтушенко находится в больнице в США в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости его супруга Мария Новикова.

"Он в больнице, он в тяжелом состоянии. Врачи проводят исследования, пытаются понять, что происходит и что делать", — сказала она.

Евгению Евтушенко 18 июля исполнится 85 лет. Советский и русский поэт получил известность также как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист и актёр.

Евтушенко за последний год неоднократно проходил госпитализацию. В декабре прошло года он был госпитализирован в московскую Больницу скорой медицинской помощи №2 после того, как его доставил из Ростова-на-Дону спецборт МЧС России.