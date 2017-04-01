наверх
01.04.201702:38
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Культура

    Жена Евтушенко: врачи пытаются понять, что делать

    (обновлено: )6
    Евгений Евтушенко в пятницу был госпитализирован в больницу в США. Советский и русский поэт он получил известность также как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист и актёр.
    Празднование дня рождения поэта Евгения Евтушенко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Российский поэт Евгений Евтушенко находится в больнице в США в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости его супруга Мария Новикова.

    "Он в больнице, он в тяжелом состоянии. Врачи проводят исследования, пытаются понять, что происходит и что делать", — сказала она.

    Евгению Евтушенко 18 июля исполнится 85 лет. Советский и русский поэт получил известность также как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист и актёр.

    Евтушенко за последний год неоднократно проходил госпитализацию. В декабре прошло года он был госпитализирован в московскую Больницу скорой медицинской помощи №2 после того, как его доставил из Ростова-на-Дону спецборт МЧС России.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    Донбасс: пасхальное перемирие
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Логотип Евровидения
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ
    Петр Порошенко
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций