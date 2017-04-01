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    На смерть поэта, определившего тенденции эпохи

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    В субботу в США на 85-м году жизни скончался поэт Евгений Евтушенко от остановки сердца. Он умер в местечке Талса, штат Оклахома. Согласно завещанию, он будет похоронен на Переделкинском кладбище рядом с Борисом Пастернаком.
    Канал "Стихи" на Youtube

    Два года назад, 14 декабря 2014 года во время гастролей в Ростове-на-Дону Евгений Евтушенко был госпитализирован в связи с резким ухудшением самочувствия. 24 августа 2015 года для устранения проблем с сердечным ритмом поэту в ходе операции ввели кардиостимулятор. 31 марта 2017 года Евтушенко был госпитализирован в тяжёлом состоянии в США.

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    Евтушенко был известен не только как поэт, но также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер.

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