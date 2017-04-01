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    Умер Евгений Евтушенко - поэт, режиссер, сценарист и актер

    (обновлено: )16
    Поэт Евгений Евтушенко на творческом вечере
    Поэт Евгений Евтушенко
    Поэт Евгений Евтушенко
    Поэт Евгений Евтушенко на праздновании юбилея театра Современник
    Поэт Евгений Евтушенко на праздновании юбилея театра Современник
    Актер Сергей Гармаш (слева) и поэт Евгений Евтушенко на праздновании юбилея театра Современник
    37-й президент США Ричард Никсон и Евгений Евтушенко
    Поэт Евгений Евтушенко
    Творческий вечер поэта Евгения Евтушенко
    Творческий вечер поэта Евгения Евтушенко
    Поэт Евгений Евтушенко
    Поэт Евгений Евтушенко на творческом вечере
    Поэт Евгений Евтушенко на творческом вечере
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Поэт Евгений Евтушенко
    Поэт Евгений Евтушенко на своем творческом вечере в Политехническом музее.
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
    Поэт Евгений Евтушенко
    Поэт Евгений Евтушенко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Поэт Евгений Евтушенко на праздновании юбилея театра Современник
    Поэт Евгений Евтушенко на праздновании юбилея театра "Современник"
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Поэт Евгений Евтушенко на праздновании юбилея театра Современник
    Поэт Евгений Евтушенко на праздновании юбилея театра "Современник"
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Актер Сергей Гармаш (слева) и поэт Евгений Евтушенко на праздновании юбилея театра Современник
    Актер Сергей Гармаш (слева) и поэт Евгений Евтушенко на праздновании юбилея театра "Современник"
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    37-й президент США Ричард Никсон и Евгений Евтушенко
    37-й президент США Ричард Никсон и Евгений Евтушенко
    wikipedia
    Поэт Евгений Евтушенко
    Поэт Евгений Евтушенко
    wikipedia
    Творческий вечер поэта Евгения Евтушенко
    Поэт Евгений Евтушенко на творческом вечере, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Творческий вечер поэта Евгения Евтушенко
    Творческий вечер поэта Евгения Евтушенко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Поэт Евгений Евтушенко
    Поэт Евгений Евтушенко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Поэт Евгений Евтушенко на творческом вечере

    В субботу в США на 85-м году жизни скончался поэт Евгений Евтушенко от остановки сердца. Он умер в местечке Талса, штат Оклахома. Согласно завещанию, он будет похоронен на Переделкинском кладбище рядом с Борисом Пастернаком.

    Напомним, 14 декабря 2014 года во время гастролей в Ростове-на-Дону Евгений Евтушенко был госпитализирован в связи с резким ухудшением самочувствия. 24 августа 2015 года для устранения проблем с сердечным ритмом поэту в ходе операции ввели кардиостимулятор. 31 марта 2017 года Евтушенко был госпитализирован в тяжёлом состоянии в США.

    Евтушенко был известен не только как поэт, но также как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист и актёр.

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