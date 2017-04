Хроника 1 апреля: смерть Евтушенко, взрыв на карнавале во Франции, весенний призыв

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Ополченцы 37 раз нарушили "пасхальное перемирие" на Донбассе, в Украине стартовал весенний призыв на срочную военную службу, в Одессу после долгого перерыва вернулась Юморина. Об этих и других новостях субботы читайте в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В США скончался поэт Евгений Евтушенко

В субботу в США на 85-м году жизни скончался поэт Евгений Евтушенко от остановки сердца. Об этом сообщила в субботу РИА Новости его вдова Мария Новикова.

"Он скончался несколько минут назад в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца", — сказала она. Новикова не стала отвечать на вопрос о дате и времени похорон. "Извините, никаких комментариев никому", — заявила вдова.

Евгений Евтушенко — советский поэт, известный также как прозаик и публицист. В 1991 году уехал с семьей преподавать в США, где и проживал по настоящее время.

ВСУ обвинили ополченцев в 37 нарушениях "режима тишины" в Донбассе

Вооруженные силы Украины обвинили ополченцев в 37 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки, четверо военных ранены.

"За минувшие сутки противник 37 раз нарушил "режим тишины"… Четверо украинских военных получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении. Были обстреляны Березовое, Широкино, Водяное, Павлополь и Гнутово. Согласно заявлению пресс-центра, на донецком направлении обстрелам подверглись опорные пункты вблизи Луганского, Авдеевки, Верхнеторецкого, Майорского и Троицкого. На луганском направлении, сообщает пресс-центр, зафиксировано минимальное количество обстрелов.

Взрыв на карнавале в пригороде Парижа

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва, который произошел в субботу на карнавале в пригороде Парижа. Взрыв в коммуне Вильпент раздался около 18.30 в тот момент, когда должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева.

Как передает портал francetvinfo, общее число раненых составляет 19 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что за помощью к медикам обратилось около 30 человек, получивших ранения или находящихся в состоянии шока.

По предварительной версии, причиной взрыва не был теракт. Посетителями карнавала, традиционно устраиваемого городом для маленьких жителей, было около тысячи детей.

Стартовал весенний призыв в армию

В субботу, 1 апреля, стартовал весенний призыв на срочную военную службу, сообщают "Украинские новости". Этой весной должны призвать 14 135 человек: в Вооруженных силах будут служить 9 135 человек, в Национальной гвардии — 4 200 человек, в Государственной специальной службе транспорта — 800 человек. Служить будут мужчины в возрасте 20-27 лет, годные по состоянию здоровья.

С 1 апреля вырос минимальный размер помощи по безработице

В Украине с 1 апреля вырос минимальный размер помощи по безработице для застрахованных лиц, сообщили в Государственной службе занятости.

Повышение составило 120 грн, таким образом помощь выросла до 1280 грн.

"Эта норма установлена постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы от 19.01.2017 № 132 "О минимальном размере помощи по безработице" и имеет целью улучшение уровня материального обеспечения безработных граждан. Это повышение касается застрахованных лиц, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в центре занятости, составил не менее шести месяцев. Такие граждане имеют право на получение пособия по безработице, размер которой зависит от размера заработной платы по последнему месту работы, страхового стажа и причины увольнения, однако не может быть меньше, чем 1280 грн", — пояснили в ведомстве.

Уточняется, что максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – сейчас это 6400 грн. Общая продолжительность выплаты указанного пособия не может превышать 360 календарных дней на протяжении двух лет, а для лиц предпенсионного возраста (за 2 года до наступления права на пенсию) продолжительность выплаты помощи по безработице не может превышать 720 календарных дней.

В Одессе взорвали авто экс-кандидата в мэры Дарта Вейдера

В субботу, примерно в 08:30, в полицию Одессы поступило сообщение о том, что в автомобиле, который находился на ул. Гаршина, произошел взрыв.

На место происшествия прибыла следственно-опреративная группа Киевского отдела полиции, взрывотехники, сотрудники прокуратуры и государственной службы по чрезвычайным ситуациям. "Предварительно установлено, что во время движения автомобиля, в салоне которого находился 34-летний одессит с членами семьи, сдетонировало устройство неизвестного происхождения", — рассказала пресс-секретарь ГУНП в Одесской области Войтенко. Топливный бак транспортного средства поврежден не был, люди телесных повреждений не получили, добавили в полиции. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз, проводится досудебное расследование. По данным местного интернет-издания "Таймер", автомобиль принадлежит Жану Николаенко, который в образе фантастического героя Дарта Вейдера участвовал в последних выборах мэра Одессы.

Пожар возле метро "Петровка"

Пожар на складе спортивного инвентаря произошел в субботу в промзоне в районе метро "Петровка" в Киеве, в данный момент возгорание локализовано, продолжается тушение пожара.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуация в Киеве.

"В 18.20 поступило сообщение о пожаре в складском помещении в районе метро "Петровка", в 19.37 пожар был локализован на площади 500 квадратных метров, сейчас работают спасатели, чтобы полностью ликвидировать пожар", — сообщил представитель спасательной службы. При этом собеседник агентства добавил, что, по предварительным данным, на загоревшемся складе хранился спортивный инвентарь. Другие детали пока неизвестны. Причины возгорания пока еще не установлены, пострадавших нет.

В Одессу вернулась Юморина

В субботу, 1 апреля, после 3-х летней паузы в Одессе стартовала Юморина. В центре города прошло карнавальное шествие. Начало мероприятия задержали почти на час из-за большого наплыва людей и, как отметили организаторы, из-за некоторых технических причин. В колонне прошли около 1,5 тысячи одесситов и гостей города. В шествии приняли участие персонажи из популярных мультипликационных и художественных фильмов, среди которых "Красавица и чудовище", герои кинолент о Гарри Поттере, Дарт Вейдер со своим автомобилем и другие.

Пионер поп-арта художник Джеймс Розенквист скончался в США

Один из самых ярких представителей поп-арта американский художник Джеймс Розенквист скончался в Нью-Йорке на 84 году жизни, пишет газета New York Times.

Как сообщила его жена Мими Томпсон, художник умер в пятницу в своем доме после долгой болезни. Джеймс Альберт Розенквист родился в городе Гранд-Форкс в штате Северная Дакота в 1933 году. Его мать, будучи художником-любителем, пробудила в юном таланте интерес к искусству. После получения ученого звания в области искусства Розенквист создавал рекламные плакаты для фильмов, спиртных и безалкогольных напитков. "Большая часть эстетики в моей работе исходит из занятий коммерческим искусством", — говорил он. Как и его знаменитые современники Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн, Розенквист разработал в начале 1960-х годов яркий образный стиль, который критиковали традиционалисты и который в то же время с энтузиазмом приняла широкая публика.

В Лондоне задержаны 14 человек после столкновений ультраправых и антифашистов

По меньшей мере 14 человек были задержаны после столкновений ультраправых и антифашистов в ходе демонстраций в Лондоне, пишет газета Independent.

Сторонники ультраправых движений Britain First и English Defence League (EDL) собрались в британской столице в субботу на марш "против радикального исламского терроризма". Britain First сообщала о 3 тысячах желающих поучаствовать в демонстрации, но реальное количество протестующих оценивается в рамках от 100 до 250. В ответ был организован еще один марш сторонников антифашистской организации Unite Against Fascism. Они назвали ультраправых "исламофобами, которых беспокоит только расизм". Правоохранители пытались избежать столкновений между противоборствующими группами, но безуспешно. В результате в связи с "различными правонарушениями" было произведено свыше десятка задержаний.